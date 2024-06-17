Ещё один регион России ввёл штрафы за склонение к абортам

14 июня 2024 года Государственный совет Коми вслед за целым рядом российских регионов принял законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» и ввёл штрафы за подобные действия. Закон вступает в силу через десять дней с момента опубликования, сообщает РБК.

«В Республике Коми склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности признается угрозой для семьи, материнства, отцовства и детства», — говорится в документе.

Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». Таковым не будет считаться информирование о наличии медицинских или социальных показаний к аборту.

Другой закон вводит административную ответственность за нарушение запрета. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб. Наказание предусмотрено вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.

В России убийство ребёнка в утробе матери регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Оно допускается «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования» при сроке беременности до 12 недель, при изнасиловании — до 22 недель. Вне зависимости от срока зачатых детей убивают исключительно по медицинским показаниям.

Республика Коми стала десятым регионом России, где ввели запрет на склонение к аборту. Подобные законы с прошлого лета приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях.

Русская линия