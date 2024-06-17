Ещё один регион России ввёл штрафы за склонение к абортам
Власти Коми вслед за девятью другими российскими регионами запретили уговаривать женщин убить своего нерожденного ребёнка…
14 июня 2024 года Государственный совет Коми вслед за целым рядом российских регионов принял законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» и ввёл штрафы за подобные действия. Закон вступает в силу через десять дней с момента опубликования, сообщает РБК.
«В Республике Коми склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности признается угрозой для семьи, материнства, отцовства и детства», — говорится в документе.
Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». Таковым не будет считаться информирование о наличии медицинских или социальных показаний к аборту.
Другой закон вводит административную ответственность за нарушение запрета. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб. Наказание предусмотрено вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.
В России убийство ребёнка в утробе матери регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Оно допускается «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования» при сроке беременности до 12 недель, при изнасиловании — до 22 недель. Вне зависимости от срока зачатых детей убивают исключительно по медицинским показаниям.
Республика Коми стала десятым регионом России, где ввели запрет на склонение к аборту. Подобные законы с прошлого лета приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях.