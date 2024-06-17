Ватикан не стал подписывать декларацию Швейцарской конференции по Украине
Госсекретарь католического государства кардинал Пьетро Паролин пояснил, что ватиканская делегация изначально не планировала подписывать этот документ…
15 — 16 июня 2024 года делегация Ватикана в качестве наблюдателя приняла участие в такой называемой «Мирной конференции по Украине», проходившем в Швейцарии и собравшей всех сторонников нынешних украинских властей. Данное собрание прошло без участия России и Китая.
Ватиканскую дипломатию представлял госсекретарь кардинал Пьетро Паролин, которого сопровождали апостольский нунций в Швейцарии монсеньор Мартин Кребс и официал Отдела по связям с государствами и международными организациями монсеньор Паул Бутнару, сообщает VaticanNews.
Характерно, что ранее папа Римский Франциск отказался от личного участия в этом собрании, хотя его настоятельно приглашали как власти Швейцарии, так и Украины. Более того, представители Католической церкви, сославшись на свою роль наблюдателей, воздержалась от подписания итогового заявления.
Чтобы смягчить ситуацию и не сильно расстраивать сторонников Украины, кардинал Паролин выразил общую поддержку заключениям конференции.
Что касается самого заявления, то в нём обозначается важным диалог «со всеми сторонами» конфликта, а достижение «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины», по мнению подписантов, должно быть основано на принципах Устава ООН, включая принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, сообщает Lenta.Ru.
Кроме того, заявляется о важности свободного судоходства по Черному и Азовскому морям для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Из конкретных пунктов можно назвать полный обмен пленными и контроль Украины над Запорожской АЭС. В остальном же предполагалось договариваться уже в дальнейшем, при новых встречах, которые не исключают участия России.
Общее коммюнике было поддержано далеко не всеми участниками форума. Его подписали 80 стран и четыре международные организации — Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.
Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ватикан заявил, что изначально не планировал подписывать это заявление.
Ватикан не стал подписывать декларацию Швейцарской конференции по Украине Госсекретарь католического государства кардинал Пьетро Паролин пояснил, что ватиканская делегация изначально не планировала подписывать этот документ...