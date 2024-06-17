Госсекретарь католического государства кардинал Пьетро Паролин пояснил, что ватиканская делегация изначально не планировала подписывать этот документ…

Ватикан не стал подписывать декларацию Швейцарской конференции по Украине

15 — 16 июня 2024 года делегация Ватикана в качестве наблюдателя приняла участие в такой называемой «Мирной конференции по Украине», проходившем в Швейцарии и собравшей всех сторонников нынешних украинских властей. Данное собрание прошло без участия России и Китая.

Ватиканскую дипломатию представлял госсекретарь кардинал Пьетро Паролин, которого сопровождали апостольский нунций в Швейцарии монсеньор Мартин Кребс и официал Отдела по связям с государствами и международными организациями монсеньор Паул Бутнару, сообщает VaticanNews.

Характерно, что ранее папа Римский Франциск отказался от личного участия в этом собрании, хотя его настоятельно приглашали как власти Швейцарии, так и Украины. Более того, представители Католической церкви, сославшись на свою роль наблюдателей, воздержалась от подписания итогового заявления.

Чтобы смягчить ситуацию и не сильно расстраивать сторонников Украины, кардинал Паролин выразил общую поддержку заключениям конференции.

Что касается самого заявления, то в нём обозначается важным диалог «со всеми сторонами» конфликта, а достижение «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины», по мнению подписантов, должно быть основано на принципах Устава ООН, включая принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, сообщает Lenta.Ru.

Кроме того, заявляется о важности свободного судоходства по Черному и Азовскому морям для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Из конкретных пунктов можно назвать полный обмен пленными и контроль Украины над Запорожской АЭС. В остальном же предполагалось договариваться уже в дальнейшем, при новых встречах, которые не исключают участия России.

Общее коммюнике было поддержано далеко не всеми участниками форума. Его подписали 80 стран и четыре международные организации — Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.

Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ватикан заявил, что изначально не планировал подписывать это заявление.

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