Секретарь Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) священник Александр Кузьмин в ходе конференции «Духовничество и псевдостарчество», прошедшей в 4 июне 2024 года в Казани и Болгаре, обвинил настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, ни много ни мало, в «лжестарчестве», а после того, как за очерняемого ими публично священника встала его паства возмутился и этим, сообщает СПЖ.

Священник Александр Кузьмин заявил, что отец Андрей Ткачев и его поклонники вызывают у него беспокойство и тревогу. При этом он поспешил прикрыться своей должностью в РАЦИРС, как будто это имеет какое-то значение. «Сказал эту реплику я от имени Российской ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС), ответственным секретарем которой являюсь по общему голосованию», — написал он.

«Но что началось? Сегодня ночью (13.06.2024) была организована самая настоящая травля меня лично. Оскорблений была масса. С переходом на личность. С гневом. Негодованием. Все как в лексиконе той медийной личности, по поводу которой мы, негодяи такие, позволили себе что-то там высказать», — заявил отец Александр.

К нему присоединился и президент Центра религиоведческих исследований, профессор Александр Дворкин, который также заявил, что он выражает мнение всей РАЦИРС. Однако, из его объяснений стало понятно, что конфликт в данном случае связан с тем, что новый настоятель Троицкого храма в Хохлах отец Андрей Ткачев, заменивший на этой должности изверженного из сана и позднее перешедшего в Константинопольский Патриархат друга Александра Дворкина — протоиерея Алексея Уминского, не так настоятельствует, как того хотелось бы высоким представителям РАЦИРС.

«Мое полугодовое пребывание в алтаре храма Св. Троицы в Хохлах при новом настоятеле не значит, что я во всем был согласен с ним, или поддерживал всё, что он делает. Я честно пытался приспособиться, чтобы оставаться в своем храме, который был моим домом почти 30 лет. Но новая атмосфера в нем делалась все более и более невыносимой. Богослужебные новшества, невозможные проповеди, разорение всей общинной жизни. Я задумывался об уходе, думал дотянуть до Троицы, но не смог. Три недели назад в связи с целым рядом абсолютно недопустимых событий, происшедших при попустительстве и не без участия о. настоятеля, заставили меня написать ему письмо о моем уходе. И да, я много раз пытался поговорить с ним и донести до него мою обеспокоенность. И не я один. Но он не слышал. Человек настроен на воспроизведение, не на восприятие. Увы, меня больше в моем родном храме нет. Но теперь и не работает аргумент: раз Дворкин там, значит это не секта», — весма высокопарно написал он в своем Телеграм-канале.

Отец Андрей Ткачев, к его чести, пока вообще никак не отреагировал на выпады в свою сторону, хотя он также ведёт свой Телеграм-канал и мог бы ответить своим критикам, которые возомнили, что их должности в РАЦИРС заменяют должность настоятеля, на которую назначает Святейший Патриарх Кирилл. От себя же скажем, что если при помощи шельмования в СМИ со стороны неких «сектоведов» с настоятельства начнут снимать таких священников, как отец Андрей Ткачёв, то придётся признать, что священноначалию Русской Православной Церкви прежде, чем использовать своё право «вязать и решать», следует вступить в РАЦИРС.

Что же касается деятельности самой Ассоциации, то в последнее время именно она всё более напоминает секту, члены которой почему-то активно борются только со сколько-нибудь успешными в своей проповеди священниками Русской Православной Церкви. Как будто дел у них других больше нет, все секты уже победили.

Вот и вице-президент РАЦИРС, глава Миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиерей Александр Новопашин в своей статье в защиту «чести мундира» своих коллег, не нашёл ничего против отца Андрея, как только то, что тот сразу после страшного теракта в Красногорске нелицеприятно напомнил всем, что идёт Великий пост и не время сейчас ходить по концертам. Не понравилось отцу Александру и сетование священника белгородцам, что они не усиливают свои молитвы даже под бомбёжками, а надеются на авось. Всё это, по мысли отца Александра, не пастырская забота любящего и переживающего за свою паству духовника, а жестокосердие и не более.

Что ж. Страшно представить, что было бы с покойным протоиереем Димитрием Смирновым, регулярно позволявшим такое «жестокосердие» в отношении своей паствы, если бы он только попал в руки представителей РАЦИРС. Не было бы тогда уже никакого отца Димитрия. Тем не менее, у нас нет никаких сомнений, что именно такие «жестокосердцы», как отец Димитрий Смирнов, ныне пребывают с Богом и молятся о своей пастве.

Русская линия