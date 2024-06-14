Президент России Владимир Путин сегодня выступил перед дипломатическом корпусом в Министерстве иностранных дел России, где, в частности, озвучил условия, на которых Кремль готов начать переговоры с Украиной о завершении военных действий. В случае, если Киев и его западные союзники не примут этих условий, Москва ещё более ужесточит свои требования, предупредил глава государства.

«Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими, — заявил Владимир Путин.

Подчеркну главное: суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю: речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

И ещё раз скажу: как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их.

Повторю, наша принципиальная позиция следующая: нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация, тем более что с этими параметрами все в целом согласились ещё в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации всё было понятно, всё было прописано: количество того, сего, танков — обо всём договорились.

Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договорённостей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России.

Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине, то есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе".

Стоит отметить, что это предложение Владимира Путина тут же было отвергнуто как на Украине, так и на Западе, а это значит, что военные действия на Украине продолжатся, и эскалация конфликта, к сожалению, будет только возрастать.

Русская линия