Архиепископ Финский Лев заявил, что в Московском Патриархате якобы царит не Православие, а «русский мессианизм, православный фашизм и этнофилетизм»…

Финская Православная Церковь, находящаяся в юрисдикции Константинопольского Патриархата, никогда не пользовалась каким-либо значимым авторитетом в православном мире, поскольку это одна из наиболее модернистских Церквей, которая полностью отказалась от юлианского календаря в пользу григорианского и празднует Пасху в нарушение канонов Вселенских Соборов по новому стилю.

А потому нельзя сказать, что недавние откровенно русофобские заявления бывшего Предстоятеля Финской Церкви Архиепископа Льва (кстати, не так давно он был отправлен Фанаром на покой), стали какой-то значимой новостью в православном мире. Тем не менее, думается, нашим читателям будет не безынтересно узнать, что на самом деле думают некоторые фанариоты о Русской Церкви.

А архиепископ Лев ни много ни мало обвинил Русскую Православную Церковь в ереси манихейства. По его словам, «в наше время родился новый тоталитарный миф и идеология, прикидывающаяся православной, однако в действительности не имеющей отношения к христианству», сообщает СПЖ.

«Ещё несколько лет назад Московский патриархат сохранял православные черты, однако теперь на их место заступили русский мессианизм, православный фашизм и этнофилетизм, ересь которого была осуждена на Константинопольском соборе уже сто пятьдесят два года назад», — заявил архиерей.

По его мнению, Россия сейчас видит себя единственной доброй силой в мире, противоставшей «впавшему во зло» Западу. Такая позиция, считает архиепископ Лев, «является отголоском ереси манихейства, утверждавшей, что мир разделен: на свет и тьму, добро и зло и так далее».

Как тут не вспомнить знаменитые слова басни Крылова: «чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?».

Русская линия