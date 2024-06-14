Митрополит Тверской Амвросий: «Святой Михаил Тверской стоит в одном ряду с такими героями Земли Русской, как святые Александр Невский и Дмитрий Донской»

12 июня 2024 года в Твери состоялось историческое событие — торжественное перенесение мощей Небесного покровителя Твери — благоверного великого князя Михаила Тверского из Воскресенского собора в восстановленный, готовящийся к великому освящению Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Утром в Воскресенском соборе Твери прошла Божественная литургия пасхальным чином, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в сослужении епископа Ржевского и Торопецкого Адриана, епископа Бежецкого и Удомельского Филарета и духовенства Тверской митрополии.

За богослужением молились настоятельницы тверских монастырей, губернатор Игорь Руденя, депутаты Государственной Думы Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель регионального парламента Сергей Голубев, руководители ведомств, главы муниципалитетов, духовенство, семьи участников военных действий и многодетные семьи, представители общественных организаций региона, жители и гости Твери, гости из Москвы.

На сугубой ектении возносились молитвы о болящих, об Отечестве нашем. После ектении была прочитана молитва о Святой Руси.

После Литургии начался Крестный ход, который прошёл по главным улицам Твери и завершился в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на Соборной площади областной столицы. Мощи благоверного князя были занесены в храм и поставлены в центре.

В торжественном шествии приняли участие архиереи и духовенство, монашествующие и миряне, губернатор региона, главы районов и представители всех ветвей власти, многочисленные паломники.

В Спасо-Преображенском соборе был совершен молебен и по окончании его архипастырь обратился с приветственным словом к молящимся:

«Сегодня по милости Божией мы стали участниками великого события — перенесения мощей святого благоверного князя Михаила Тверского на их историческое место присутствия — в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Это не просто историческое событие, но и глубоко духовное и значимое для всех нас, для Православия на нашей земле, для нашего города и всей земли Русской.

Святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской — человек, имя которого вызывает благодарность у всех жителей нашей древней и святой земли. Он был первым русским князем, кто в открытом бою разбил ордынцев, и его победа поставила перед ним сложный нравственный выбор: сохранить свою жизнь или избавить жителей родного города от разграбления и насилия. Он выбрал второе, пожертвовав собой ради своего народа, и этим подвигом вписал свое имя в летопись великой русской истории.

Святой Михаил Тверской стоит в одном ряду с такими героями Земли Русской, как святые Александр Невский и Дмитрий Донской. Его жизнь и смерть — это пример самоотверженности, мужества и верности своим принципам и убеждениям. Он отвел угрозу от Твери, заплатив за это своей жизнью, и благодарные потомки чтят его имя по сей день. Он жил как христианин и умер как христианин-мученик.

В 1549 году Русская Православная Церковь канонизировала Михаила Ярославича в лике благоверных. Этот акт признания его святости стал важной вехой для всех верующих. Мощи святого князя были источником чудес и утешения для многих поколений тверичей, укрепляя их в вере и давая надежду в трудные времена.

Сегодня мы возвращаем его святые мощи в Спасо-Преображенский собор, построенный им, разрушенный в ХХ веке безумными людьми, а ныне вновь восстановленный после долгих лет забвения. Это событие не только символизирует возрождение древнего собора и возвращение в него останков благоверного князя, но и замыкает цепь истории, сообщая нам о пройденном круге исторических событий, о начатках возвращения духа и веры наших благочестивых предков Тверской земле и восстановления единства нашей общины верующих во Христа людей.

Перенесение мощей святого в Церкви всегда является событием, глубоко укорененным в традициях нашей веры. Такие события часто становятся отдельными днями памяти святого. Мы с вами — свидетели и участники. Это событие войдёт в летопись нашей Церкви и нашего города. Отныне мы ежегодно соборным богослужением будем отмечать день возвращения мощей святого Михаила Тверского на их историческое место.

Сегодня мы видим, как память о подвиге святого Михаила Тверского продолжает жить и вдохновлять всё новые и новые поколения людей. На главной площади нашего города стоит памятник ему, городская площадь носит его имя, на Соборной площади возрожден Спасо-Преображенский собор, построенный им некогда, у входа в собор стоит памятник с изображением святого князя Михаила вместе с первым епископом Твери святым Симеоном. И все мы, собравшиеся ныне у его святых мощей, тоже его память и его продолжение на земле. Он и его святая супруга, благоверная княгиня и инокиня Анна Кашинская, — ярчайший пример для подражания, пример единства, любви, многодетной семьи и верности.

Будем просить Господа, чтобы по молитвам святого благоверного князя Михаила Тверского Он даровал нам мир, единство и благоденствие. Пусть наше сегодняшнее торжество станет началом нового духовного возрождения для города Твери, Тверской области и всего нашего Отечества. Благословение Господне да пребудет со всеми участниками нынешнего события".

Губернатор Тверской области поздравил всех с историческим событием.

После богослужения на Соборной площади были открыты шатры с трапезой для всех участников исторического события.

Перед мощами в соборе непрерывно читался акафист, пока участники крестного хода прикладывались к мощам.

Русская линия