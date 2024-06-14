Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2024

Митрополит Банченский Лонгин: «Я хотел бы вас спросить: какой Синод благословил вас на такое беззаконное собрание, в котором вы приняли участие?»
Викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, на которого украинские власти завели уголовное дело, раскритиковал участие представителей УПЦ во встрече с послами стран G7…

Митрополит Банченский Логин (Жар)Викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, наместник Банченского монастыря митрополит Лонгин (Жар), который ранее подвергся нападению и против которого украинские власти завели надуманное уголовное дело, раскритиковал участие представителей Украинской Православной Церкви во встрече с послами стран «Большой семерки».

Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела, глава Учебного комитета и член Церковного суда Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент и заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич приняли участие во встрече ВСЦиРО с иностранными послами, что вызвало возмущение владыки Лонгина, который опубликовал в Телеграм-канале Банченского монастыря своё обращение по этому поводу.

«Возлюбленные во Христе дорогие братья и сестры!

Сегодня я был шокирован участием митрополита Климента и протоиерея Николая Данилевича во встрече Всеукраинского союза церквей и религиозных организаций с послами стран «Большой семёрки». Какой в этом смысл? Разве они не видят, не понимают, что столько лет наша каноническая Украинская Православная Церковь страдает. Отнимают наши храмы, судят архиереев, бьют священников, издеваются над верующими УПЦ. Всех верных УПЦ в нашей стране хотят закрыть в тюрьмы и не слышат нас. На нас возводят клевету, лживо обвиняют в том, что мы неканонические. С 2013 года и до сих пор не видят слёз украинского православного народа и не защищают нас.

Дорогой митрополит Климент и Вы, протоиерей Николай, я хотел бы вас спросить: какой Синод благословил вас на такое беззаконное собрание, в котором вы приняли участие? И вообще прошу вас перечитать первый псалом царя Давида: «Блажен муж, иже не иде на совет невестивых, и на суде грешных не ста..».

Мы остаёмся верными Господу и нашей канонической Церкви, а также призываем всех православных к верности Святой Апостольской Церкви, нашей УПЦ, в которой были наши предки. Грустно и странно! Зачем вы приняли участие в этой встрече? Донесли ли вы участникам встречи, сколько страданий в нашей Канонической Украинской Церкви? Не уверен".

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Тверской Амвросий: «Святой Михаил Тверской стоит в одном ряду с такими героями Земли Русской, как святые Александр Невский и Дмитрий Донской»
В Твери торжественно перенесли мощи святого благоверного князя Михаила Тверского в возрождённый Спасо-Преображенский кафедральный собор...

Митрополит Банченский Лонгин: «Я хотел бы вас спросить: какой Синод благословил вас на такое беззаконное собрание, в котором вы приняли участие?»
Викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, на которого украинские власти завели уголовное дело, раскритиковал участие представителей УПЦ во встрече с послами стран G7...

Фанариоты не знают в чём ещё обвинить Русскую Православную Церковь
Архиепископ Финский Лев заявил, что в Московском Патриархате якобы царит не Православие, а «русский мессианизм, православный фашизм и этнофилетизм»...

Папа Римский Франциск выступил на саммите G7
Глава Ватикана призвал лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США поставить под жёсткий контроль использование искусственного интеллекта...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного ученого и монархического деятеля Б.В.Никольского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика