Митрополит Банченский Лонгин: «Я хотел бы вас спросить: какой Синод благословил вас на такое беззаконное собрание, в котором вы приняли участие?»

Викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, наместник Банченского монастыря митрополит Лонгин (Жар), который ранее подвергся нападению и против которого украинские власти завели надуманное уголовное дело, раскритиковал участие представителей Украинской Православной Церкви во встрече с послами стран «Большой семерки».

Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела, глава Учебного комитета и член Церковного суда Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент и заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич приняли участие во встрече ВСЦиРО с иностранными послами, что вызвало возмущение владыки Лонгина, который опубликовал в Телеграм-канале Банченского монастыря своё обращение по этому поводу.

«Возлюбленные во Христе дорогие братья и сестры!

Сегодня я был шокирован участием митрополита Климента и протоиерея Николая Данилевича во встрече Всеукраинского союза церквей и религиозных организаций с послами стран «Большой семёрки». Какой в этом смысл? Разве они не видят, не понимают, что столько лет наша каноническая Украинская Православная Церковь страдает. Отнимают наши храмы, судят архиереев, бьют священников, издеваются над верующими УПЦ. Всех верных УПЦ в нашей стране хотят закрыть в тюрьмы и не слышат нас. На нас возводят клевету, лживо обвиняют в том, что мы неканонические. С 2013 года и до сих пор не видят слёз украинского православного народа и не защищают нас.

Дорогой митрополит Климент и Вы, протоиерей Николай, я хотел бы вас спросить: какой Синод благословил вас на такое беззаконное собрание, в котором вы приняли участие? И вообще прошу вас перечитать первый псалом царя Давида: «Блажен муж, иже не иде на совет невестивых, и на суде грешных не ста..».

Мы остаёмся верными Господу и нашей канонической Церкви, а также призываем всех православных к верности Святой Апостольской Церкви, нашей УПЦ, в которой были наши предки. Грустно и странно! Зачем вы приняли участие в этой встрече? Донесли ли вы участникам встречи, сколько страданий в нашей Канонической Украинской Церкви? Не уверен".

Русская линия