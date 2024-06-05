Русская линия
Сводка новостей от 5 июня 2024

Александр Бастрыкин: Число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимися на территории России, возросло в три раза
Председатель Следственного комитета провёл совещание, посвящённое вопросам противодействия преступности в миграционной сфере…

Глава Следственного комитета России Александр БастрыкинПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин продолжает бить тревогу по поводу засилья мигрантов в стране и регулярно приводит статистику преступлений приезжих, число которых с каждым годом растёт.

Так, в ходе очередного совещания, посвящённого вопросам противодействия преступности в миграционной сфере, глава Следкома привёл следующую удручающую статистику. Основные моменты из выступления Бастрыкина приводит Телеграм-канал «Два майора»:

— За 4 месяца 2024 года мигрантами совершено 14 тысяч 70 преступлений. При этом в 3 раза возросло число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимися на территории России. Кроме того, несовершеннолетними мигрантами совершено на 70% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

— За 4 месяца 2024 года на ¼ возросло количество направленных в суд уголовных дел в отношении иностранных граждан.

— Антисоциальное поведение приезжих и их детей имеет серьёзный деструктивный потенциал. Сводки пополняются всё новыми инцидентами, которые увеличивают недовольство миграционной ситуацией.

— СКР расследует дела и в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учёта. В этом году привлечены к уголовной ответственности 77 фигурантов, среди которых 31 обвиняемый — сотрудники миграционных подразделений органов внутренних дел.

Приходится констатировать, что пока переломить ситуацию в миграционной сфере российским властям не удалось.

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