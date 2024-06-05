Ватикан будет представлен на конференции, где соберутся все, кто так или иначе поддерживают Украину против России, кардиналом Пьетро Паролини…

Глава Ватикана папа Римский Франциск не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, куда украинские власти и их союзники пытались собрать всех своих сторонников и тех, кого можно было бы склонить на свою сторону против России.

Несмотря на то, что глава Швейцарии Виола Амхерд лично передавала приглашение папе Римскому Франциску во время аудиенции в начале мая, папа отказался от этого приглашения и отправил вместо себя госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролини, сообщает ТАСС.

В службе печати Ватикана вместо этого подтвердили личное присутствие главы Римско-католической церкви на саммите Группы семи, который пройдет на юге Италии за два дня до швейцарской конференции. Однако пока детальной программы вероятных встреч папы нет.

Папа Римский Франциск впервые примет участие в работе «семерки». Его пригласила председательствующая в неформальном объединении экономически развитых стран премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она уточнила, что Франциск будет участвовать в сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Власти Украины при помощи Швейцарии планируют провести 15 — 16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, проведение данного мероприятия — «путь в никуда», Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В Кремле при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.-

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