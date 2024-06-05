Бывший пресс-секретарь главы УПЦ КП лже-патриарха Филарета Денисенко, а ныне — известный лоббист «ПЦУ» в СМИ Андрей Ковалёв назвал визит Предстоятеля Православной Церкви Америки в Украину — «гастролями», а самого иерарха — «троянским конём». Ковалёв считает, что приездом Блаженнейшего Митрополита Вашингтонского Тихона должна заняться СБУ, сообщает СПЖ.

«Служба безопасности Украины прозевала, или сознательно позволила проведение московской спецоперации в Украине? В Украину приехал гражданин Соединенных штатов Америки, которого московский патриархат в Украине встречает как Мессию. Что происходит? В Украину приехал гражданин США Митрополит Тихон, в миру Марк Рэймонд Моллард. Он называет себя архиепископом Вашингтонским, митрополитом всей Америки и Канады, но не все в Православном мире согласны с этим его титулом», — написал Ковалёв в одной из соцсетей.

Пропагандист украинских раскольников утверждает, что поскольку Православная Церковь Америки получила автокефалию от Русской Православной Церкви, значит Её Предстоятель — Митрополит Тихон, является подчинённым Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Следуя этой логике, «эксперт» делает вывод, что визит Предстоятеля ПЦА — это «операция российских спецслужб».

«В условиях российской агрессии против Украины русская православная церковь (орфография автора — РЛ) в Украине во главе с митрополитом Онуфрием (Березовским) оказалась в тупике. Кирилла Гундяева, который благословляет войну против Украины и его представители в Украину приехать не могут, так же и никто из признанных Поместных Православных Церквей не приедет к Онуфрию и не будет с ним служить. Но российским агентам в рясах нужно шоу! Единственный кто может более-менее беспрепятственно приехать в Украину и выразить солидарность с московским патриархатом в Украине это подчиненный Гундяева из США — Тихон Моллард», — продолжил «эксперт».

Ковалёв переживает, что после визита в Украину, Митрополит Тихон, вернувшись в США, будет рассказывать там о «якобы гонениях» на УПЦ, чем сможет заблокировать военную поддержку Украине.

«Во-первых, рпц в Украине хотят мобилизовать своих адептов и показать, что кто-то их признает и кто-то к ним приезжает и даже на английском языке молится. Во-вторых, Моллард — классический троянский конь. Здесь он будет рассказывать, что публично, что „Мы поддерживаем все усилия Украины защищать свои границы и свой суверенитет от агрессии РФ“, но параллельно Моллард на английском языке озвучивает российские нарративы о якобы „преследовании“ московского патриархата в Украине. В-третьих, сам приезд Молларда в Украину — это проявление солидарности и поддержки рпц в Украине — то есть российских агентов и диверсантов в рясах. В частности Моллард побывал уже в Банченах, где поддержал подсудимого российского агента „Лонгина“ Жара. В-четвертых, Моллард после поездки в Украину вернется в США, где будет рассказывать о якобы „преследовании“ московского патриархата в Украине, будет встречаться с американскими политиками, журналистами. Его задача — минимум подорвать доверие американских элит к Украине, а задача максимум — сорвать поддержку Украины со стороны США и сорвать поставки американского оружия в Украину», — написал Андрей Ковалёв.

Ранее Предстоятель Православной Церкви Америки Архиепископ Вашингтонский Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон призвал украинское правительство соблюдать свободу вероисповедания и прекратить незаконные гонения против Украинской Православной Церкви. Это, судя по всему, и вызвало ту истерику, которая случилась с украинскими раскольниками. Однако, сколько бы не призывали сторонники «ПЦУ» украинские спецслужбы «заняться» владыкой Тихоном — руки у них коротки. Против граждан США, в отличие от украинцев, Банковая ничего не может.

Русская линия