Главная цель данной комиссии — найти мнимые нарушения в хранении зданий, икон, иконостасов и «других вещей», чтобы отнять обитель у УПЦ…

5 июня 2024 года, на два дня позже запланированного, в Свято-Успенской Почаевской лавре начала работу комиссия Министерства культуры и информационной политики, сообщает СПЖ.

Вр.и.о. министра культуры Ростислав Карандеев поручил комиссии с 3 по 29 июня проверить «состояние сохранности недвижимого имущества заповедника, которое в декабре 2003 года передали в безвозмездное пользование УПЦ».

В связи с визитом в обитель Предстоятеля Православной Церкви в Америке Митрополита Тихона свою роботу представители ведомства начали на два дня позже.

«Такие проверки и обзоры должны проходить периодически и системно. Это фактически наблюдение за тем, в каком состоянии находятся наши национальные памятники. Сегодня речь идет об одной из национальных святынь. Пока нас интересует состояние сохранения зданий, а также то, насколько происходит соблюдение техники пожарной безопасности. Кроме того, нас интересует ещё и сохранность икон, иконостасов, других вещей, которые являются неотъемлемой частью памятников комплекса. Все эти вещи описаны, и всё это подлежит проверке», — заявила начальница отдела координации деятельности учреждений культуры департамента культурного наследия МКИП Ольга Рутковская, которая возглавляет комиссию.

По ее словам, сегодня работа только началась, и это был первый обзорный выезд. По результатам проверки комиссия составит «соответствующие акты». Впрочем, всем уже понятно, что на основании именно этих «документов» украинские власти попытаются изгнать из обители монашествующих Украинской Православной Церкви.

Русская линия