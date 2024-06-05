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Сводка новостей от 5 июня 2024

Русская Православная Церковь продолжает поддерживать тесные контакты с Иерусалимским Патриархатом
Представители Русской Духовной Миссии в Иерусалиме молились вместе с Патриархом Феофилом за Литургией в храме Иерусалимской Патриархии…

Иерусалимский Патриарх Феофил и архимандрит Вассиан (Змеев)3 июня, в день памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) в сопровождении своего заместителя игумена Никона (Головко) посетил Иерусалимскую Патриархию, где принял участие в богослужении в день престольного праздника монастырского храма Патриархии, сообщает сайт РДМ.

Торжественное богослужение возглавил Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

За богослужением присутствовали иерархи и клирики Иерусалимского Патриархата, а также представитель Румынской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Иоанн (Мейу), сестры Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме, русскоязычные верующие Иерусалима и многочисленные христиане Святого града и его окрестностей.

Богослужение было совершено на греческом, арабском и церковнославянском языках.

По окончании Божественной литургии процессия богомольцев и духовенства во главе с Патриархом Феофилом направилась в Большой тронный зал Иерусалимской Патриархии, где состоялся праздничный прием.

По завершении приема архимандрит Вассиан и игумен Никон лично поздравили Иерусалимского Патриарха Феофила с престольным праздником и испросили его первосвятительского благословения на дальнейшие труды на церковно-дипломатическом поприще.

Русская линия

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Русская Православная Церковь продолжает поддерживать тесные контакты с Иерусалимским Патриархатом
Представители Русской Духовной Миссии в Иерусалиме молились вместе с Патриархом Феофилом за Литургией в храме Иерусалимской Патриархии...

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