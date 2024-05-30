Сегодня, 30 мая 2024 года, во время сильной грозы, которая случилась в столице Болгарии Софии, молния неожиданно ударила в секвойю, растущую во дворе Софийской митрополии Болгарской Православной Церкви. Дерево было посажено по благословению Святейшего Патриарха Максима в начале 70-х годов и являлось одним из самых больших, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Многие болгарские верующие, встревоженные действиями болгарских архиереев, вносящих смуту в церковную жизнь, увидели в этом событии Божие знамение.

В настоящее время Болгарская Православная Церковь остаётся вдовствующей, так как Болгарский Патриарх Неофит не так давно отошёл ко Господу. Выборы нового Предстоятеля должны пройти в июне. Однако, ряд архиереев Болгарской Патриархии по наущению Константинопольского Патриарха Варфоломея воспользовались отсутствием Пернствующего и вступили в общение с украинскими раскольниками.

Таким образом митрополит Пловдивский Николай, возглавивший делегацию на Фанар для сослужения с представителями «ПЦУ», попытался заручиться поддержкой «сильных мира сего» в вопросе своего возможного избрания в Болгарские Патриархи. Протесты и открытые обращения верующих по данному вопросу ни к чему не привели. Митрополит Николай продолжил гнуть свою линию.

Действительно, чего ему бояться, если за ним теперь такие силы, как Фанар и Госдеп США? Неужели каких-то там верующих? Однако, Господь долго терпит, но больно бьёт. Нынешнее знамение можно рассматривать, как напоминание болгарским архиереям, что во главе Церкви Христовой стоит не Патриарх Варфоломей или президент США, а Господь наш Иисус Христос, у которого истинная, а не мнимая, сила.

Русская линия