Священный Синод Русской Православной Церкви принял ряд кадровых решений
Викарий Святейшего Патриарха епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) снят со всех синодальных должностей…
По итогам заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Даниловом монастыре в Москве, был принят целый ряд важных кадровых решений, сообщает Патриархия.Ru.
В частности, члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости иметь еще двух викарных епископов.
По итогам обсуждения, члены Синода постановили игумену Мефодию (Зинковскому), наместнику Свято-Никольского Угрешского ставропигиального мужского монастыря, быть викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом Егорьевский, а иеромонаху Феогносту (Ильницкому), клирику Одинцовской епархии, — викарием с титулом Бронницкий. Место наречения и хиротонии игумена Мефодия (Зинковского) и иеромонаха Феогноста (Ильницкого) во епископов, по возведении их в сан архимандритов, Синод оставил на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Члены Синода имели суждение о деятельности Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и, судя по всему, работа данного отдела была признана неудовлетворительной.
В связи с этим Синод постановил освободить епископа Верейского Пантелеимона, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, от должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и от руководства Патриаршей гуманитарной миссией. Временно исполняющим обязанности председателя Синодального отдела и руководителя Патриаршей гуманитарной миссией назначен протоиерей Михаил Потокин, председатель Отдела социального служения Московской епархии.
Синод заслушал прошение митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира об учреждении новой епархии в составе Православной Церкви Молдовы и постановил:
1. В соответствие с представлением Синода Православной Церкви Молдовы учредить в административных границах Сорокского, Дрокиевского, Флорештского и Рышканского районов Сорокскую епархию, выделив ее из состава Кишиневской епархии.
2. Епархиальному архиерею Сорокской епархии иметь титул «Сорокский и Дрокиевский».
3. Преосвященным Сорокским и Дрокиевским быть Преосвященному Сорокскому Иоанну с освобождением его от должности викария Кишиневской епархии.
Члены Синод также имел суждение о замещении ряда вакантных кафедр.
В частности, члены Синода постановили Преосвященным Калачинским и Муромцевским быть епископу Лысковскому и Лукояновскому Силуану с освобождением его от управления Лысковской епархией. Временное управление Лысковской епархией поручено митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию.
Преосвященным Канским и Богучанским избран иеромонах Вячеслав (Сорокин), клирик Московской духовной академии, Преосвященным Алатырским и Порецким — игумен Феодосий (Шитов), клирик Чебоксарской епархии, Преосвещенным Нерчинским и Краснокаменским — иеромонах Макарий (Муминов), клирик Хабаровской епархии, Преосвященным Ардатовским и Атяшевским — игумена Мелетий (Кисняшкин), клирик Саранской епархии.
Преосвященным Серовским и Краснотурьинским Синод постановил быть епископу Новороссийскому и Геленджикскому Феогносту с освобождением его от управления Новороссийской епархией. Временное управление Новороссийской епархией поручено Преосвященному митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию.
Кроме того, на заседании Синода рассматривался вопрос о замещении вакантной кафедры Армавирской епархии. По итогам обсуждения члены Синода постановили избрать Преосвященным Армавирским и Лабинским игумена Савву (Лесных), насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Синод обсуждал вопрос о замещении вакантной кафедры Бакинской епархии и избрал Преосвященным Бакинским и Азербайджанским игумена Алексия (Смирнова), клирика Ставропольской епархии.