Викарий Святейшего Патриарха епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) снят со всех синодальных должностей…

По итогам заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Даниловом монастыре в Москве, был принят целый ряд важных кадровых решений, сообщает Патриархия.Ru.

В частности, члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости иметь еще двух викарных епископов.

По итогам обсуждения, члены Синода постановили игумену Мефодию (Зинковскому), наместнику Свято-Никольского Угрешского ставропигиального мужского монастыря, быть викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом Егорьевский, а иеромонаху Феогносту (Ильницкому), клирику Одинцовской епархии, — викарием с титулом Бронницкий. Место наречения и хиротонии игумена Мефодия (Зинковского) и иеромонаха Феогноста (Ильницкого) во епископов, по возведении их в сан архимандритов, Синод оставил на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Члены Синода имели суждение о деятельности Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и, судя по всему, работа данного отдела была признана неудовлетворительной.

В связи с этим Синод постановил освободить епископа Верейского Пантелеимона, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, от должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и от руководства Патриаршей гуманитарной миссией. Временно исполняющим обязанности председателя Синодального отдела и руководителя Патриаршей гуманитарной миссией назначен протоиерей Михаил Потокин, председатель Отдела социального служения Московской епархии.

Синод заслушал прошение митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира об учреждении новой епархии в составе Православной Церкви Молдовы и постановил:

1. В соответствие с представлением Синода Православной Церкви Молдовы учредить в административных границах Сорокского, Дрокиевского, Флорештского и Рышканского районов Сорокскую епархию, выделив ее из состава Кишиневской епархии.

2. Епархиальному архиерею Сорокской епархии иметь титул «Сорокский и Дрокиевский».

3. Преосвященным Сорокским и Дрокиевским быть Преосвященному Сорокскому Иоанну с освобождением его от должности викария Кишиневской епархии.

Члены Синод также имел суждение о замещении ряда вакантных кафедр.

В частности, члены Синода постановили Преосвященным Калачинским и Муромцевским быть епископу Лысковскому и Лукояновскому Силуану с освобождением его от управления Лысковской епархией. Временное управление Лысковской епархией поручено митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию.

Преосвященным Канским и Богучанским избран иеромонах Вячеслав (Сорокин), клирик Московской духовной академии, Преосвященным Алатырским и Порецким — игумен Феодосий (Шитов), клирик Чебоксарской епархии, Преосвещенным Нерчинским и Краснокаменским — иеромонах Макарий (Муминов), клирик Хабаровской епархии, Преосвященным Ардатовским и Атяшевским — игумена Мелетий (Кисняшкин), клирик Саранской епархии.

Преосвященным Серовским и Краснотурьинским Синод постановил быть епископу Новороссийскому и Геленджикскому Феогносту с освобождением его от управления Новороссийской епархией. Временное управление Новороссийской епархией поручено Преосвященному митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию.

Кроме того, на заседании Синода рассматривался вопрос о замещении вакантной кафедры Армавирской епархии. По итогам обсуждения члены Синода постановили избрать Преосвященным Армавирским и Лабинским игумена Савву (Лесных), насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Синод обсуждал вопрос о замещении вакантной кафедры Бакинской епархии и избрал Преосвященным Бакинским и Азербайджанским игумена Алексия (Смирнова), клирика Ставропольской епархии.

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