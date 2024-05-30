В день 90-летия со дня рождения выдающегося космонавта, дважды героя Советского Союза генерала Алексея Архиповича Леонова, который многие годы возглавлял Скобелевский комитет, вице-президент организации Александр Алекаев обратился к главе РВИО, помощнику Президента России Владимиру Мединскому с просьбой оказать всевозможное содействие в установке памятника генералу Михаилу Скобелеву у входа в московское метро «Улица Скобелевская». Ведь это было последнее дело, которое до своей кончины не успел завершить Алексей Архипович.

«Мне довелось работать в Скобелевском комитете под личным руководством Алексей Архиповича. Это был простой в общении, очень талантливый и отзывчивый человек, без какого-либо снобизма», — рассказал «Русской линии» Александр Алекаев.

По его словам, все последние годы своей жизни он занимался «установкой памятного бюста генералу Скобелеву». «Памятник планировалось открыть у входа в московское метро „Улица Скобелевская“. К сожалению, Алексей Архипович не смог воплотить это дело в жизнь, хотя на свои личные деньги уже даже изготовил монумент», — отметил вице-президент Скобелевского комитета.

«В этом вопросе ему обещал содействие глава РВИО, помощник Президент России Владимир Мединский. Хотелось бы, обратиться к Владимиру Ростиславовичу, и в память об этом выдающегося человеке довести это дело до конца. Это необходимо сделать ещё и потому, что у одного из входов в метро стоит памятник адмиралу Ушакову, что вызывает недоуменные вопросы у жителей этого района. Метро названо в честь Скобелева, а стоит памятник Ушакову», — заявил Александр Алекаев.

Русская линия