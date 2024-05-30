Св. Синод РПЦ постановил, что митрополиты Пловдивский Николай, Старозагорский Киприан, Доростольский Иаков и епископы Величский Сионий и Смолянский Виссарион уклонились в раскол…

30 мая 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором среди прочих вопросов рассматривался и вопрос сослужения пяти архиереев Болгарской Православной Церкви с украинскими раскольниками.

Доклад об этом прискорбном событии членам Синода представил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле Патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители одной из раскольнических структур, действующих на Украине. В числе сослуживших были иерархи Болгарской Православной Церкви: митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион.

Рассмотрев данный вопрос, Синод Русской Православной Церкви постановил:

1. Выразить глубокую скорбь в связи с тем, что иерархи Болгарской Православной Церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, чем нанесли серьезный ущерб отношениям между Русской и Болгарской Православными Церквами.

2. Констатировать невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками.

3. С прискорбием отметить, что Константинопольский Патриархат продолжает предпринимать действия, направленные на углубление разделения в Православии.

Русская линия