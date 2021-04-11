Светлой памяти летчика-космонавта генерала Алексея Леонова
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося русского патриота, последние годы своей жизни возглавлявшего Скобелевский комитет…
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося космонавта (из отряда первых советских космонавтов), дважды героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова. Алексей Леонов был близким другом Юрия Гагарина и прославился тем, что стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Будучи верующим христианином, он приложил все усилия к восстановлению из руин храма святого равноапостольного Андрея Первозванного, находящегося рядом с место гибели Юрия Гагарина в Киржаче Владимирской области.
Алексей Архипович родился в селе Листвянка Западно-Сибирского края, но немногие знают, что корни его из Орловской губернии. Выяснилось это во время чествования Георгиевских кавалеров на праздник «зимнего Георгия» 9 декабря 2013 года, когда по приглашению вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева в Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москву пригласили двух Георгиевских кавалеров Александра Крупчатникова из Мценска и Николая Ревина из Ливенского района. В беседе с журналистами Алексей Архипович упомянул свою маму родом из Ливен. Но как выяснилось позже и отец его тоже был из Ливенского уезда.
Архип Алексеевич Леонов (1892−1981) родился в Орловской губернии, работал на шахтах Донбасса, выучился на ветеринара и зоотехника. В 1937 году был репрессирован, семью выгнали из дома, а соседям позволили разграбить имущество «врагов народа». Отца Алексея Архиповича едва не застрелили на этапе, он отсидел два года — с 1936-го по 1938-й. Посадили без суда и следствия за конфликт с председателем колхоза. В 1939 году отца реабилитировали. Семья с матерью переехала к родственникам в Кемерово, где в комнате (16 м2) в бараке стало жить 11 человек.
В 1947 году семья переехала по новому месту работы отца в Калининград. В статье Александра Савченко «Орловские корни космонавта Леонова» читаем: «Многочисленный крестьянский род Леоновых берёт своё начало с конца XVI века. В Государственном архиве Орловской области находится метрическая книга Знаменской церкви с. Здоровец Ливенского уезда Орловской губернии. В приход этой церкви входила д. Присынка. В книге Знаменской церкви имеется запись: „18 февраля 1892 года родился Архип, крещён 19 февраля, родители: деревни Присинка солдат Алексей Семёнович Леонов и его законная жена Мария Петровна, оба православные. Таинство крещения совершал священник Алексей Воскресенский с псаломщиком Павлом Говоровым“. Сегодня д. Прусынок входит в состав Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области». (Орловская правда. — 2017. — 12 апреля. — С.2−3). У деревни в разные времена были разные названия: Прусынок, Присынок, Присынка, Присинка.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2013 году в Храме Христа Спасителя впервые официально было проведено чествование Георгиевских кавалеров (была организована специальная тематическая выставка). На этом мероприятии было много именитых людей, среди них министр культуры, председатель Российского Военно-исторического общества В.Р. Мединский, которому были представлены проекты двух памятников выдающимся военачальникам генералу-адъютанту М.Д. Скобелеву и маршалу К.К. Рокоссовскому. Благодаря авторитету и неустанной заботе президента Скобелевского комитета Алексея Леонова буквально в течение двух лет были установлены памятники Михаилу Скобелеву — напротив Академии Генерального Штаба МО РФ в Москве (работы Александра Рукавишникова), и Константину Рокоссовскому в Волгограде по авторскому проекту московских скульпторов Владимира и Даниила Суровцевых.
Алексей Архипович Леонов был многогранной личностью и очень талантливым человеком, который смог реализовать себя в самых разных областях. Например, он был прекрасным художником, о нём сняты фильмы, написаны книги, его именем названы улицы, установлены памятники. В этом году 11 октября исполнится 5 лет со дня его кончины в 2019 году. К сожалению, память об Алексее Архиповиче Леонове до сих пор никак не увековечена в Орловской области, откуда родом его предки и многие представители фамилии Леоновых.
Константин Грамматчиков, специально для «Русской линии»