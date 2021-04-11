Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося космонавта (из отряда первых советских космонавтов), дважды героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова. Алексей Леонов был близким другом Юрия Гагарина и прославился тем, что стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Будучи верующим христианином, он приложил все усилия к восстановлению из руин храма святого равноапостольного Андрея Первозванного, находящегося рядом с место гибели Юрия Гагарина в Киржаче Владимирской области.

Алексей Архипович родился в селе Листвянка Западно-Сибирского края, но немногие знают, что корни его из Орловской губернии. Выяснилось это во время чествования Георгиевских кавалеров на праздник «зимнего Георгия» 9 декабря 2013 года, когда по приглашению вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева в Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москву пригласили двух Георгиевских кавалеров Александра Крупчатникова из Мценска и Николая Ревина из Ливенского района. В беседе с журналистами Алексей Архипович упомянул свою маму родом из Ливен. Но как выяснилось позже и отец его тоже был из Ливенского уезда.

Архип Алексеевич Леонов (1892−1981) родился в Орловской губернии, работал на шахтах Донбасса, выучился на ветеринара и зоотехника. В 1937 году был репрессирован, семью выгнали из дома, а соседям позволили разграбить имущество «врагов народа». Отца Алексея Архиповича едва не застрелили на этапе, он отсидел два года — с 1936-го по 1938-й. Посадили без суда и следствия за конфликт с председателем колхоза. В 1939 году отца реабилитировали. Семья с матерью переехала к родственникам в Кемерово, где в комнате (16 м2) в бараке стало жить 11 человек.

В 1947 году семья переехала по новому месту работы отца в Калининград. В статье Александра Савченко «Орловские корни космонавта Леонова» читаем: «Многочисленный крестьянский род Леоновых берёт своё начало с конца XVI века. В Государственном архиве Орловской области находится метрическая книга Знаменской церкви с. Здоровец Ливенского уезда Орловской губернии. В приход этой церкви входила д. Присынка. В книге Знаменской церкви имеется запись: „18 февраля 1892 года родился Архип, крещён 19 февраля, родители: деревни Присинка солдат Алексей Семёнович Леонов и его законная жена Мария Петровна, оба православные. Таинство крещения совершал священник Алексей Воскресенский с псаломщиком Павлом Говоровым“. Сегодня д. Прусынок входит в состав Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области». (Орловская правда. — 2017. — 12 апреля. — С.2−3). У деревни в разные времена были разные названия: Прусынок, Присынок, Присынка, Присинка.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2013 году в Храме Христа Спасителя впервые официально было проведено чествование Георгиевских кавалеров (была организована специальная тематическая выставка). На этом мероприятии было много именитых людей, среди них министр культуры, председатель Российского Военно-исторического общества В.Р. Мединский, которому были представлены проекты двух памятников выдающимся военачальникам генералу-адъютанту М.Д. Скобелеву и маршалу К.К. Рокоссовскому. Благодаря авторитету и неустанной заботе президента Скобелевского комитета Алексея Леонова буквально в течение двух лет были установлены памятники Михаилу Скобелеву — напротив Академии Генерального Штаба МО РФ в Москве (работы Александра Рукавишникова), и Константину Рокоссовскому в Волгограде по авторскому проекту московских скульпторов Владимира и Даниила Суровцевых.

Алексей Архипович Леонов был многогранной личностью и очень талантливым человеком, который смог реализовать себя в самых разных областях. Например, он был прекрасным художником, о нём сняты фильмы, написаны книги, его именем названы улицы, установлены памятники. В этом году 11 октября исполнится 5 лет со дня его кончины в 2019 году. К сожалению, память об Алексее Архиповиче Леонове до сих пор никак не увековечена в Орловской области, откуда родом его предки и многие представители фамилии Леоновых.

Константин Грамматчиков, специально для «Русской линии»

Русская линия