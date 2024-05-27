Викарий Таллинской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата епископ Тартуский Даниил заявил о том, что ЭПЦ МП не сможет существовать полноценно, если разорвёт отношения с Русской Православной Церковью, а потому просто не может выполнить требования эстонских властей, настаивающих на полном отделении Эстонской Церкви от церковной Москвы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на портал гостелерадио ERR.

Владыка подчеркнул, что у ЭПЦ МП нет необходимых атрибутов, которые могли бы характеризовать Эстонскую Церковь, как полностью независимую. «Многие приходы придерживаются мнения, что автономный статус нам сейчас не по силам. У нас нет ни духовных школ, ни монастырей, которые являются показателем самостоятельности Церквей. Возможно, Общецерковный собор соберется ближе к июлю, чтобы <…> принять дальнейшие решения», — сказал епископ Даниил.

Предстоятель Эстонской Православной Церкви митрополит Таллиннский и всея Эстония Евгений, который был вынужден покинуть территорию Эстонии по требованию властей Эстонии, заявил, что, несмотря на некоторые разногласия с Русской Православной Церковью, вопрос об автокефалии не стоит на повестке дня. А это значит, что Собор Эстонской Православной Церкви, несмотря на давление властей, не станет разрывать отношения с Московским Патриархатом.

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