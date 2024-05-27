Русская линия
Сводка новостей от 27 мая 2024

Минкульт Украины сделал первый практический шаг для захвата Почаевской лавры
Ведомство создало комиссию для «проверки», как монашествующие УПЦ хранят «недвижимое имущество заповедника»…

Почаевская лавра24 мая 2024 года Министерство культуры и информационной политики Украины издало указ «Об образовании комиссии по проверке состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Тернопольской области». Текст указа опубликован на сайте министерства, сообщает СПЖ.

В документе говорится, что и.о. министра культуры Ростислав Карандеев поручил комиссии с 3 по 29 июня «проверить состояние хранения недвижимого имущества заповедника», которое в декабре 2003 года передали в бесплатное пользование Почаевской лавре Украинской Православной Церкви. Речь идёт о комплексе сооружений обители.

В комиссию включили начальницу отдела координации деятельности учреждений культуры департамента культурного наследия Минкульта Ольгу Рутковскую (председательница комиссии), директора Кременецко-Почаевского заповедника Василия Ильчишина и его заместителя Игоря Деревинского, представителя ГСЧС Тернопольской области Виталия Гмырю, работницу заповедника Ольгу Деревинскую, профессора Западноукраинского национального университета Оксану Дячок, главную специалистку отдела имущества Минкульта Татьяну Ромашко, работницу департамента культуры Тернопольской ОВ Наталию Собкович.

30 ноября 2023 года сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру. Через месяц глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что его структура будет служить в Почаевской лавре так же, как и в Киево-Печерской, а её нынешние прихожане станут прихожанами «ПЦУ». Очевидно, что нынешнее решение Минкульта создать комиссию — это первый практический шаг на пути изъятия обители у Украинской Православной Церкви.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Минкульт Украины сделал первый практический шаг для захвата Почаевской лавры
Ведомство создало комиссию для «проверки», как монашествующие УПЦ хранят «недвижимое имущество заповедника»...

Румынская Православная Церковь пригласила Константинопольского Патриарха Варфоломея посетить Бухарест
Глава Фанара может использовать торжества по случаю 100-летия румынской автокефалии для признания «ПЦУ» со стороны Румынского Патриархата...

Болгарская Православная Церковь сделала ещё один шаг к признанию украинских раскольников
Митрополитом Сливенским избран ставленник ранее сослужившего с представителями «ПЦУ» митрополита Пловдивского Николая — епископ Знепольский Арсений...

Албанская Православная Церковь вновь выступила против попыток легализации «однополых браков»
Албанские архипастыри осудили действо с мнимым «бракосочетанием» содомитов на крыше мэрии в Тиране...

Епископ Тартуский Даниил: «Автономный статус нам сейчас не по силам»
Викарий Таллинской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата высказался о требованиях эстонских властей разорвать отношения с церковной Москвой...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день Священного Коронования Царя-Мученика Николая II, мы вспоминаем М.Б.Барклая-де-Толли, геройский бой брига «Меркурий» и подвиг Ф.В.Дубасова и А.П.Шестакова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика