24 мая 2024 года Министерство культуры и информационной политики Украины издало указ «Об образовании комиссии по проверке состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Тернопольской области». Текст указа опубликован на сайте министерства, сообщает СПЖ.

В документе говорится, что и.о. министра культуры Ростислав Карандеев поручил комиссии с 3 по 29 июня «проверить состояние хранения недвижимого имущества заповедника», которое в декабре 2003 года передали в бесплатное пользование Почаевской лавре Украинской Православной Церкви. Речь идёт о комплексе сооружений обители.

В комиссию включили начальницу отдела координации деятельности учреждений культуры департамента культурного наследия Минкульта Ольгу Рутковскую (председательница комиссии), директора Кременецко-Почаевского заповедника Василия Ильчишина и его заместителя Игоря Деревинского, представителя ГСЧС Тернопольской области Виталия Гмырю, работницу заповедника Ольгу Деревинскую, профессора Западноукраинского национального университета Оксану Дячок, главную специалистку отдела имущества Минкульта Татьяну Ромашко, работницу департамента культуры Тернопольской ОВ Наталию Собкович.

30 ноября 2023 года сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру. Через месяц глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что его структура будет служить в Почаевской лавре так же, как и в Киево-Печерской, а её нынешние прихожане станут прихожанами «ПЦУ». Очевидно, что нынешнее решение Минкульта создать комиссию — это первый практический шаг на пути изъятия обители у Украинской Православной Церкви.

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