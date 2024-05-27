Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей планирует принять участие в торжествах по случаю 100-летия автокефалии Румынской Православной Церкви, которые пройдут в Бухаресте в этом году. Об этом заявил представитель Фанара в Афинах митрополит Лаодикийский Феодорит, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

«Церковь Румынии празднует столетнюю годовщину даты, когда ей было даровано Патриаршее достоинство, и пригласила Вселенского Патриарха отпраздновать это вместе в Бухаресте. Есть некоторые усилия, некоторые надежды на то, что Православная Церковь вновь обретёт единство», — сказал иерарх.

Таким образом, на фоне обострения отношений с Русской Православной Церковью в Молдавии, где «Бессарабская митрополия» Румынского Патриархата развязала открытую войну с Молдавской Православной Церковью Московского Патриархата, Румынский Патриарх Даниил решил пригласить главу Фанара на празднование 100-летия обретения статуса Патриархии.

Это может означать, что румыны решились взять сторону Константинопольского Патриархата в украинском вопросе, и Патриарх Варфоломей может приехать в Бухарест не один, а с представителями «ПЦУ». Особенно, если учесть, что Румынская Православная Церковь и «ПЦУ» уже имели факт сопричастия на уровне мероприятий, организованных Фанаром.

Таким образом, скорее всего, мы скоро станем свидетелями падения ещё одной Поместной Православной Церкви, которые, в угоду фанариотам и своим меркантильным интересам, встанет на путь раскола, с которого, как показывает практика, очень сложно сойти.

Впрочем, отчаиваться не стоит. Бог не в силе, а в правде. Как известно, в советские годы Фанар также признал так называемую «обновленческую церковь», но все задумки и потуги фанариотов добить этим и без того обескровленную Русскую Православную Церковь остались тщетны. Сегодня ситуация похожая. Воспользовавшись конфронтацией России и США на Украине, фанариоты решились заручиться поддержкой Госдепа и сильных мира сего, чтобы ослабить Московский Патриархат.

Однако, «тактические успехи» Патриарха Варфоломея могут оказаться «Пирровой победой» и не более того. Многое в этом плане будет зависеть от того, сможет ли Россия отстоять себя на международной арене или же она окажется полностью побеждённой. Если Москва в этом противостоянии с Западом выстоит, можно будет вспомнить слова святого Федора Ушакова: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России!»

Нет никаких сомнений в том, что новым миропорядок вместо прежней гегемонии США и американского мира «по правилам» внесёт существенные изменения и в жизнь мирового Православия.

Русская линия