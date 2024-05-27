Болгарская Православная Церковь сделала ещё один шаг к признанию украинских раскольников

Священный Синод Болгарской Православной Церкви не стал рассматривать вопрос сослужения ряда болгарских епископов во главе с митрополитом Пловдивским Николаем с украинскими раскольниками на Фанаре, и таким образом фактически легализовал самочиние данных архиереев.

Вместо рассмотрения данного вопиющего инцидента болгарские архиереи 26 мая приняли участие в выборах нового правящего архиерея овдовевшей Сливенской епархии. При этом в выборах, как ни в чём не бывало, приняли участие и те епископы, которые сослужили с представителями «ПЦУ».

Более того, благодаря своим голосам они смогли избрать на вакантную кафедру ставленника митрополита Пловдивского Николая — епископа Знепольского Арсения, который таким образом пополнил состав Синода и пополнил в группу из семи болгарских епископов, готовых уже официально признать украинских раскольников.

Как сообщает официальный сайт Болгарского Патриархата, выборы состоялись 26 мая 2024 года в Синодальной часовне св. блгв. равноапостольного царя Бориса-Михаила в Софии. Местоблюститель патриаршего престола Болгарской Церкви митрополит Григорий Врачанский открыл голосование, которое проходило в алтаре синодального придела храма на святом престоле, сообщает СПЖ.

«Митрополиты взяли избирательные бюллетени и пустой конверт, вошли в алтарь, поцеловали Святое Евангелие и Святой Крест и написали на алтарном престоле свой выбор», — говорится в сообщении.

Всего было подано 12 бюллетеней от присутствующих членов Священного Синода. 7 голосов митрополиты отдали за кандидатуру епископа Знепольского Арсения. Второй кандидат епископ Мельникский Герасим получил 5 голосов.

Епископа Арсения поддержали митрополит Пловдивский Николай, митрополит Западно- и Среднеевропейский Антоний, митрополит Старогорский Киприан, митрополит Доростольский Иаков, митрополит Русенский Наум, митрополит Великотырновский Григорий, митрополит Плевенский Игнатий.

Епископ Герасим получил поддержку митрополита Ловчанского Гавриила, митрополита Видинского Даниила, митрополита Врачанского Григория, митрополита Варненского Иоанна и митрополита Неврокопского Серафима, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Соотношение двух групп на данный момент 8 против 5. В этих условиях нет никаких сомнений, что митрополит Пловдивский Николай уже очень скоро откажется от своего заявления о том, что он снимает свою кандидатуру на выборах нового Болгарского Патриарха и станет одним из главных претендентов на Патриарший престол.

Русская линия