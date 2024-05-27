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Сводка новостей от 27 мая 2024

Албанская Православная Церковь вновь выступила против попыток легализации «однополых браков»
Албанские архипастыри осудили действо с мнимым «бракосочетанием» содомитов на крыше мэрии в Тиране…

Архиереи Албанской Православной Церкви20 мая 2024 года Албанская Православная Церковь выступила с заявлением, осуждающим частную символическую церемонию «бракосочетания» пары половых извращенцев, которая прошла в столице Албании Тиране днем ранее, сообщает Православие.Ru.

Регистрация «однополых браков» и «гражданских союзов» содомитов в Албании по закону запрещена, но лесбийская пара (Эдлира Мара и Альба Ахметадж) сочеталась «браком» на неофициальной церемонии на крыше мэрии Тираны, которую провели, по некоторым данным, два британских пастора.

«Относительно церемонии однополого «бракосочетания», проведенной в мэрии Тираны 19 мая 2024 года, Автокефальная Албанская Православная Церковь придерживается той же позиции, которую мы выражали ранее, в том числе в декларации в январе 2024 года.

Это общеизвестный факт, что сохранение человечества зиждется на простой основе — на существовании двух полов и брачного союза представителей этих полов.

Ни одна цивилизация, религия или правовая система (Солон, Платон и т. д.) не признавала сожительство лиц одного пола браком.

То, что противоречит природе, нельзя сделать естественным с помощью правовых норм. Напротив, такой закон оскорбляет творение Божие.

Это не социальный прогресс, а конфликт с естественным порядком, упадок.

Церковь обязана четко сформулировать понятие и ценность брака, значение семьи и деторождения в соответствии со своими священными текстами и многовековой традицией (как было заявлено на Святом и Великом Соборе Православной Церкви на Крите в 2016 году)", — убеждены авторы заявления.

Отмечается, что Католическая церковь также выступила с осуждением этого действа, назвав его «недействительным». Это событие также вызвало сильное возмущение и негодование в албанском обществе.

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