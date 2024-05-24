С 30 мая по август 2024 года монастырь посетят три группы паломников, чьи сыновья, мужья и отцы сейчас нуждаются в сугубой молитве…

Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь примет группы семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них будет организованы паломнические поездки в монастырь. Об этом сообщил исполнительный директор благотворительного фонда «Свет Валаама» и пресс-секретарь обители Михаил Шишков, передаёт РИА Новости.

«Цель проекта — оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку. Мы хотим предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы в Валаамском монастыре», — сказал Шишков.

Он рассказал, что фонд «Свет Валаама» и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, ранее подписали соглашение о сотрудничестве и создали программу «Валаам. Остров Преображения».

«Планируется, что с 30 мая по август 2024 года монастырь посетят три группы (заезд длится пять дней), каждая около 20 человек — это близкие участников СВО, взрослые и дети. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах, пообщаться с животными на монастырской ферме и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии», — пояснил представитель Фонда.

Как рассказала РИА Новости руководительница «Комитета семей воинов Отечества на Неве» (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, группы для поездки формируются из семей «на сопровождении» питерского отделения КСВО. «Валаам — это огромная духовная поддержка. Мы выбрали семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуации, тяжело это эмоционально переживают, у некоторых близкий погиб на СВО. Едет много детей», — сказала Рубаник.

По ее словам, в комитете давно хотели выехать на Валаам, «но не было финансовой возможности всё это организовать». «Монастырь, фонд „Свет Валаама“ сам искал и предложил принять такие семьи. Благодаря фонду это стало возможно», — заключила собеседница агентства.

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