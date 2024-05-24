Представитель Константинопольского Патриарха в Афинах митрополит Лаодикийский Феодорит предельно откровенно рассказал журналистам, чего больше всего боятся на Фанаре — фанариотов очень волнует стремительный рост влияния Русской Православной Церкви в мировом Православии, и именно поэтому Фанар постоянно стремится ослабить Московский Патриархат.

При этом владыка Феодорит пытается представить Константинопольского Патриарха Варфоломея «белой овечкой» и переложить вину за раскол мирового Православия в связи с вторжением Фанара в дела Украинской Православной Церкви на церковную Москву. Понятно, что для этого ему приходится откровенно врать и переворачивать всё с ног на голову.

Так, по словам митрополита Феодорита, «Русская Церковь играет решающую роль в распаде единства Православной Церкви». Он заявил, что «проблема остаётся с нашими дорогими братьями, нашими русскими братьями, которые во имя власти и желания возглавить Православие создают все эти неприятные ситуации», сообщает СПЖ.

В то же время, митрополит Лаодикийский отметил, что «даже в этих неприятных ситуациях, созданных Москвой, Вселенский Патриарх делает всё возможное, регулярно поминая Московского Патриарха Кирилла на богослужениях».

Русская линия