Русская линия
Сводка новостей от 24 мая 2024

Ночные кошмары фанариотов
Митрополит Лаодикийский Феодорит заявил, что Русская Православная Церковь якобы хочет возглавить мировое Православие…

Митрополит Лаодикийский ФеодоритПредставитель Константинопольского Патриарха в Афинах митрополит Лаодикийский Феодорит предельно откровенно рассказал журналистам, чего больше всего боятся на Фанаре — фанариотов очень волнует стремительный рост влияния Русской Православной Церкви в мировом Православии, и именно поэтому Фанар постоянно стремится ослабить Московский Патриархат.

При этом владыка Феодорит пытается представить Константинопольского Патриарха Варфоломея «белой овечкой» и переложить вину за раскол мирового Православия в связи с вторжением Фанара в дела Украинской Православной Церкви на церковную Москву. Понятно, что для этого ему приходится откровенно врать и переворачивать всё с ног на голову.

Так, по словам митрополита Феодорита, «Русская Церковь играет решающую роль в распаде единства Православной Церкви». Он заявил, что «проблема остаётся с нашими дорогими братьями, нашими русскими братьями, которые во имя власти и желания возглавить Православие создают все эти неприятные ситуации», сообщает СПЖ.

В то же время, митрополит Лаодикийский отметил, что «даже в этих неприятных ситуациях, созданных Москвой, Вселенский Патриарх делает всё возможное, регулярно поминая Московского Патриарха Кирилла на богослужениях».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Президент России Владимир Путин лично поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Сегодня в Москве прошли церковные торжества в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия...

«Мы требуем, чтобы три митрополита и оба епископа понесли ответственность за тяжкое самочиние, которым они нанесли рану не себе, а всему церковному телу»
Священство Ловчанской епархии Болгарского Патриархата призвало Св. Синод БПЦ дать каноническую оценку деяний сослуживших с украинскими раскольниками болгарских архиереев...

Валаамский монастырь откроет свои двери для семей военнослужащих, защищающих Донбасс
С 30 мая по август 2024 года монастырь посетят три группы паломников, чьи сыновья, мужья и отцы сейчас нуждаются в сугубой молитве...

Ночные кошмары фанариотов
Митрополит Лаодикийский Феодорит заявил, что Русская Православная Церковь якобы хочет возглавить мировое Православие...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы вспоминаем русского патриота дьяка Тимофея Осипова и академика А.И.Соболевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика