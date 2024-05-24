Вечером 23 мая 2024 года, накануне дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Президент России Владимир Путин встретился перед своим вылетом в Минск со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и лично поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем тезоименитства, сообщает Патриархия.Ru.

Сегодня же в Храме Христа Спасителя состоялся торжественное богослужение и приём по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства Его Святейшества.

До начала приема в Тронном зале Патриарших покоев Святейшего Владыку поздравили: первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. Жуков; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А.Ю. Кузнецова; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве В.И. Ресин; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач РФ А.Ю. Попова; председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников; первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» В.В. Михайлов; председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение», директор Департамента здравоохранения Правительства Российской Федерации И.Н. Каграманян; вице-президент Российского союза химиков А.Г. Гурьев; президент Российской ассоциации производителей минеральных удобрений А.А. Гурьев; старший вице-президент — финансовый директор ГМК «Норильский никель» С.Г. Малышев; и.о. генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» А.В. Потемкин; председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М.М. Иванов.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разделил трапезу с участниками торжеств.

С приветственными речами на приеме выступили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий; губернатор Московской области А.Ю. Воробьев; председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников.

От лица представителей Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле Святейшего Патриарха Кирилла поздравил представитель Антиохийского Патриархата митрополит Филиппопольский Нифон.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил собравшихся:

«Я хотел бы всех вас поблагодарить за участие в сегодняшнем праздновании, за нашу общую молитву, за участие в совместном богослужении и в этой братской трапезе. Такого рода события в Церкви мы называем праздниками, но ведь если говорить с чисто экклезиологической точки зрения, то эти собрания помогают Предстоятелю Церкви, да и многим моим собратьям по епископату лучше чувствовать и понимать то, что в Церкви происходит.

Мы называем нашу Церковь соборной, потому что она действительно управляется Соборами. Но это не значит, что речь идет только о формально собираемых Соборах — речь идет о самом принципе соборности, когда Церковь управляется разумом соборным, когда нет одного, кто определял бы все. И трудно представить, что было бы с нашей Церковью на Востоке, в том числе в России, если бы наша Церковь управлялась иначе. В самые трудные годы гонений, притеснений, практически уничтожения нашей Церкви мы остались живы, мы сохранились, потому что сохранился наш епископат, сохранилось единомыслие наших архиереев. Я хорошо помню ту эпоху и помню, как все силы государства были брошены на то, чтобы разорвать единство епископата, столкнуть одних с другими, используя какие-то чисто человеческие противоречия. Мы прошли через очень тревожное время, но ведь сохранили наше единство!

И сегодня, если говорить о внутренней жизни России и других стран, на которые простирается юрисдикция Московского Патриархата, то, конечно, ситуация достаточно благополучная. При всем том, что на внешнем контуре «искрит», внутри все-таки сохраняются солидарность и взаимная поддержка. И очень важно, что именно в это время, когда на внешнем контуре не все спокойно, Церковь наша являет пример единства, единомыслия и сплоченности. Это не просто красивые слова — так оно и есть, и я очень это ценю.

Я ценю труды наших владык, потому что от их работы, от их служения на местах очень многое зависит. Я очень ценю труды нашего духовенства, наших монашествующих, которые не жалея живота своего многое делают для того, чтобы укреплялось Православие на нашей земле.

Не могу еще раз не сказать об очень благоприятной системе отношений и даже чисто эмоциональном фоне, на котором развиваются церковно-государственные отношения. Благодарю Президента нашего Владимира Владимировича Путина за его внимание к церковным делам. Как человек верующий, православный — не по анкете или по статистике, а по-настоящему православный, церковный, — он очень многое делает для того, чтобы общая атмосфера в стране была благоприятной для сохранения наших исторических духовных и нравственных ценностей.

Другими словами, несмотря на то, что не все спокойно за пределами Отечества, условия, в которых мы живем, дают нам возможность собраться с силами, с мыслями, сконцентрировать свою волю и быть готовыми к любому развитию событий. В очень неустойчивом мире мы живем, но Церковь всегда несла, несет и должна нести ответственность за судьбу своего народа.

Поэтому всех вас, мои дорогие владыки, а через вас — все духовенство, монашествующих, благочестивых мирян — призываю к тому, чтобы мы все вместе действительно трудились на благо Церкви и Отечества, укрепляли единство, без которого Россия существовать не может, без которого не могут существовать и другие страны, близкие нам по духу, особенно наши славянские братья, связанные с нами общностью исторической судьбы.

Дай Бог, чтобы, несмотря на внешние бури, несмотря на скорби, которые нас посещают, укреплялось единство нашего народа. А это единство во многом зависит от единства нашей Церкви. Еще раз хотел бы поблагодарить всех вас, мои дорогие владыки, потому что от вас и зависит сохранение и укрепление этого единства".

По окончании трапезы в Зале Высшего Церковного Совета с днем тезоименитства Святейшего Владыку поздравили архиереи и духовенство Москвы. От лица собравшихся к Предстоятелю обратился управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Григорий. В дар Его Святейшеству была передана старинная икона Христа Спасителя.

Митрополит Воскресенский Григорий также сообщил, что в качестве подарка на собранные приходами средства было приобретено медицинское оборудование для Центральной клинической больницы святителя Алексия.

В ответном слове Святейший Владыка сказал: «Дорогие владыки, отцы, братья, матушки игумении, сестры! Всех благодарю за ваше доброе отношение к Патриарху, которое я чувствую. Оно проявляется и в крупных вещах, и даже в мелочах, но всякий раз согревает сердце. Потому что такова уж участь Патриарха — он в первую очередь сталкивается с проблемами, трудностями, иногда судьбоносными. И Патриарший крест — это не метафора, это реальность, потому что решение всех этих проблем связано с физическим, психологическим, духовным истощением. И если восполняются силы, то лишь благодаря молитве, которая за меня возносится ко Господу всей Церковью».

«Я всех вас благодарю за единомыслие с Патриархом, за поддержку моих трудов, за ваши молитвы и прошу всех не оскудевать в этих молитвах. Потому что на опыте своем чувствую: иногда словно попутного ветра нет, штиль, паруса все обвисли, но вдруг откуда-то начинает дуть ветер, и ты начинаешь набирать скорость и двигаться в том направлении, в котором только и надо двигаться. Откуда это? Конечно, через молитву, через помощь всей Церкви. Поэтому еще раз всех вас сердечно благодарю. Каждый из вас трудится достойно на своем месте, и дай Бог нам и дальше продолжать наше соборное служение и соборное движение навстречу Господу. Ей, гряди, Господи Иисусе (Откр. 22:20). Христос Воскресе!» — заключил Предстоятель.

Затем в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял поздравления от архиереев и духовенства, принимавших участие в Литургии.

В Тронном зале Святейшего Патриарха с днем тезоименитства поздравил председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин.

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