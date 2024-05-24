«Мы требуем, чтобы три митрополита и оба епископа понесли ответственность за тяжкое самочиние, которым они нанесли рану не себе, а всему церковному телу»

В Болгарской Православной Церкви потребовали привлечь к канонической ответственности сослуживших с украинскими раскольниками болгарских архиереев. Соответствующее обращение в адрес Священного Синода Болгарской Церкви было направлено от священнослужителей Пирдопского благочиния Ловчанской епархии. Текст письма приведен на ресурсе Гласове, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма».

«Ваши Высокопреосвященства,

Мы, нижеподписавшиеся священники Пирдопского благочиния (духовной околии) Ловчанской митрополии с тревогой обращаемся в Священный Синод в связи с произошедшим 19 мая 2024 г. в монастыре Балыклы в Турции сослужением и евхаристическим общением пяти болгарских архиереев с представителями так называемой Православной церкви Украины.

Со смирением? но в то же время с учетом важности вопроса, мы хотим твердо заявить следующее:

1. Мы категорически возражаем против участия БПЦ в политических делах, которые, помимо всего прочего, происходят за пределами нашей страны. Напомним, что канонической Христовой Церковью в пределах Украины всегда и для всех была Украинская Православная Церковь, ныне возглавляемая Киевским митрополитом Онуфрием, а новосозданная и усиленно продвигаемая Константинопольским патриархом Варфоломеем ПЦУ: в лучшем случае — геополитический проект в церковных одеждах, и во всяком случае — лжецерковь.

2. Мы требуем, чтобы три митрополита и оба епископа понесли ответственность за тяжкое самочиние, которым они нанесли рану не себе, а всему церковному телу и как раз перед выбором Патриарха принесли тяжелое смятение, угрожающее единству Церкви Христовой в Болгарии.

3. Мы выражаем возмущение нововведениями Фанара и всё более усиленно употребляемой экклезиологической терминологией «Церковь-Мать» и ее «дочери», что подменяет исконное понимание Церкви как таинственного Тела Христова и как видимого стада пастыря Господа Иисуса Христа; вместо этого навязывается представление о Церкви как о глобальном человеческом учреждении корпоративного характера. Мы выражаем удивление и глубокое непонимание, почему подобная терминология стала слышна и из уст болгарских архиереев, причем на самом высоком уровне.

4. Мы заявляем, что присутствие патриарха Варфоломея на предстоящих выборах Болгарского Патриарха, на которые он якобы был приглашён, безусловно, нежелательно. Своими действиями и заявлениями последних лет патриарх Варфоломей неизменно становится источником тяжёлого соблазна для большей части верующих в Болгарии, а после учреждения ПЦУ — уже для Вселенской Церкви. Мы не желаем его присутствия и по причине нынешнего вовлечения болгарских архиереев в свое беззаконие.

5. Мы подчеркиваем, что написали это письмо не по чьему-то принуждению или предложению, но руководствуясь исключительно совестью священников и христиан.

23.05.2024 г.

город Пирдоп

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С уважением и покорностью во Христе к вашим высокопреосвященствам

мы остаемся верными чадами Святой Православной Церкви".

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