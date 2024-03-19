В Русской Православной Церкви отреагировали на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского внести имя Его Святейшества в санкционные списки…

Желание ввести санкции против Русский Православной Церкви, которой нечем ответить, говорит о бессилии западных политиков, а запугать угрозами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который происходит из семьи, прошедшей ссылки и лагеря, не удастся, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя соответствующие заявления европейских политиков.

18 марта 2024 года после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил наложить санкции Евросоюза на Святейшего Патриарха Кирилла. Сикорский заявил, что Предстоятель Русской Православной Церкви «оправдывает российскую агрессию», как обоснованную, так как «она защищает население оккупированных территорий от гей-парадов».

«Очевидно, что западные политики уже не знают, какие санкции выдумать и на кого их распространить. Желание направить санкции против Церкви, которая ничем не может ответить, ничего кроме бессилия олицетворять не может. Что касается Святейшего Патриарха, он из семьи, прошедшей гонения, лагеря и ссылки, — попытки запугать его бесполезны», — отметил Кипшидзе.

Что касается содомии, то польскому министру должно быть известно, что большинство поляков также выступают против браков содомитов. «Если он не потерял связи с народом — ему самому надлежит думать, как защитить своих избирателей от подобных вещей, а не пытаться их переделать под либеральные стандарты», — заключил представитель Синодального отдела.

Предложение ЕС ввести санкции против Патриарха Кирилла уже звучало и ранее, однако оно не вошло в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за Венгрии, которую позднее поблагодарили в Русской Православной Церкви за твёрдую позицию в отношении недопустимости включения Патриарха в санкционный список.

Чешское правительство в апреле 2023 года внесло в национальный список санкций имя Патриарха Кирилла. МИД Эстонии в июне запретил Его Святейшеству въезд в страну, а МВД Украины объявляло его в розыск как «скрывающегося от досудебного расследования». До того Предстоятелю заочно предъявлялись обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сообщалось также, что санкции против Патриарха Кирилла ввели Канада и Британия.

Русская линия