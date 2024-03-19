Архиерей, который считался креатурой Патриарха Варфоломея, вынужденно пошёл на этот шаг, чтобы смягчить гнев верующих по поводу присутствия украинских раскольников на похоронах Патриарха Неофита…

Попытка Константинопольского Патриарха Варфоломея использовать церемонию похорон почившего Болгарского Патриарха Неофита для фактического признания Болгарским Патриархатом украинских раскольников в лице главы «ПЦУ» Епифания Думенко привела к серьёзному негодованию простых верующих Болгарии, которые жёстко потребовали от своего священноначалия дать разъяснения, кто стоит за данной постыдной провокацией.

В результате долго ответа ждать им не пришлось. Митрополит Пловдивский Николай, на избрание которого следующим Болгарским Патриархом надеялись на Фанаре, вынужден был сделать публичное заявление о том, что он снимает свою кандидатуру с выборов, сообщает Телеграм-канал «Правблог». Таким образом, владыка Николай фактически дал понять, что именно он является одним из участников организации произошедшего скандала.

«Я не могу допустить, чтобы неприязнь ко мне, систематически и методично разжигавшаяся в течение всех лет моего служения, стала сегодня причиной оскорбления достоинства Церкви, и, в частности, могла бросить тень сомнения на её независимость и свободный выбор своего руководства, — говорится в его заявлении.

Поэтому я заявляю, что не желаю быть включенным в качестве кандидата на Патриарший престол в процедуры, которые собирается провести Священный Синод Болгарской Православной Церкви в соответствии со своим Уставом. Я вскоре сообщу своим собратьям — членам Священного Синода — об этом моем непоколебимом намерении".

При этом все понимают, что выборы нового Патриарха будут ещё не скоро (через четыре месяца), и данный шаг владыки Николая может оказаться лишь уловкой, чтобы успокоить верующих, которые были возмущены грубым вмешательством Фанара в дела Болгарской Православной Церкви.

Не случайно, сам митрополит Николай оговаривается:

«Если буря (на Церковь) была наслана из-за меня, то я надеюсь, что после данного моего обращения она утихнет. Однако, если клевета будет продолжаться и не дай Бог, если они нападут на других моих собратьев-митрополитов, тогда станет ясно то, в чем я глубоко убеждён, а именно, что цель не в том, чтобы унизить и дискредитировать того или иного епископа, а в том, чтобы унизить и дискредитировать Болгарскую Православную Церковь.

И тогда я призову всех помочь в борьбе со злом, которое будет особенно сильным в ближайшие четыре месяца. Верю, что Бог будет с нами и поможет нам теперь, как и прежде, благополучно привести корабль нашей Церкви в спокойную и безопасную гавань, избрав достойного Первоиерарха — хранителя Святой Православной Веры, которому я, как смиренный послушник во Христе, буду помогать изо всех сил".

Борьба за Патриарший престол в Болгарской Православной Церкви будет, судя по всему, очень напряжённой. Фанар сделает всё возможное, чтобы избрать на место Патриарха Неофита того болгарского архиерея, который в итоге согласится признать украинских раскольников.

Русская линия