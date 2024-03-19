Экспозиция, на которой представлены дореволюционные награды, ордена и наградное оружие, открылась в Доме Российского исторического общества…

18 марта 2024 года в Доме Российского исторического общества в Москве состоялось торжественное открытие выставки, посвящённой ордену Святого Георгия Победоносца, сообщает сайт РИО.

В экспозиции представлены дореволюционные награды, ордена и наградное оружие. Особое внимание уделено истории ордена Святого Георгия — от его появления в годы правления Екатерины II до возрождения в 2000 году, а также наиболее известным солдатам и военачальникам, удостоенным ордена.

Участие в открытии выставки принял председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

«Сегодня в Доме Российского исторического общества открывается новая выставка. Она посвящена одной из самых почётных отечественных наград — ордену Святого Георгия. На ней представлены десятки уникальных экспонатов, в том числе из личной коллекции Александра Валентиновича Кирилина. Думаю, что особый интерес для специалистов представляет уникальная посуда с торжественных обедов георгиевских кавалеров.

Со времён Екатерины Великой Георгиевский крест имел особое значение. Кавалерам Георгиевского ордена могли быть лишь те, кто проявил личную храбрость и мужество на родном поле в бою. Среди георгиевских кавалеров были и основатели Русского исторического общества — генералы Борис Перовский и Модест Богданович".

В числе награждённых орденом также были почётный председатель РИО, Император Александр III и председатель Общества Великий князь Николай Михайлович.

«Уже в современной России орден Святого Георгия был возвращён в отечественную наградную систему. Уже многие сотни бойцов и командиров, участвующих в сражениях на полях специальной военной операции, были удостоены этой высокой награды. Таким образом, орден Святого Георгия продолжает соединять эпохи и поколения», — добавил Сергей Нарышкин.

Орден Святого Георгия, учреждённый в 1769 году по указу Екатерины II, стал четвёртым российским орденом. Награда вручалась за личную храбрость, проявленную на поле боя. С 1849 года имена кавалеров стали наноситься на мраморные доски в Георгиевском зале Московского Кремля. После революции 1917 года орден был упразднён, а в 2000 году — возрождён как высшая военная награда России.

Орден имеет четыре степени — четвёртой, самой младшей, награждаются младшие офицеры, проявившие в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу, мужество и храбрость, а также высокое воинское мастерство, обеспечившие победу в бою. Орденом награждаются военнослужащие из числа высшего и старшего офицерского состава за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, ставших образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги.

Русская линия