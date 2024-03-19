16 марта 2024 г., на похороны блаженнопочившего Патриарха Неофита, в Софию без приглашения по настоянию Константинопольского Патриарха Варфоломея прибыл глава украинских раскольников Сергей Думенко. Во время Божественной литургии он находился в южной части солеи, не имея на то никакого права. Как главу раскольнической структуры его не допустили служить, а болгарские верующие прямо во время службы потребовали от него покинуть храм, сообщает Телеграм-канал «Правблог», публикуя рассказ болгарских верующих, бывших в это время в храме.

Возмущённые болгары указали, что «Думенко позволил себе в конце богослужения, когда все иерархи вышли из святого алтаря, чтобы начать литийную процессию к гробнице, как вор, войти в алтарь». «Это было запечатлено на записи, которая зафиксировала реакцию православных болгар на нечестивое действие — звучали призывы заново освятить храм», — говорится в рассказе верующих.

Более того, прихожане обратили внимание, что во время Херувимской песни (служившие иерархи нарочито пропустили ектению об оглашенных) бывшие в храме миряне начали громко призывать украинских раскольников и еретиков покинуть Патриарший собор св. Александра Невского!

«Возглашали это по зову сердца, требованиям совести и согласно канонам Церкви болгарские богословы и миряне. Возгласы были громкие и многократные. Они звучали недалеко от солеи, поэтому их слышали и в алтаре: „Сергей Думенко, изыди! Раскольники и еретики, изыдите! Ряженый, вон из храма! Еретик, вон отсюда!“», — говорится в сообщении.

В завершение верующие Болгарской Православной Церкви попросили распространить эту информацию для всех православных христиан, чтобы никто не думал, что болгары готовы мириться с раскольниками и их провокациями.

«Просим ваших молитв о блаженнопочившем Патриархе Неофите и о будущих честных выборах нового Патриарха Болгарии. Патриарх Варфоломей как раз и приехал в Софию, чтобы оказать влияние на этот процесс, но в случае с Болгарской Церковью, надеемся, это будет иметь обратный эффект. Пусть Бог вразумит его! — говорится в обращении.

Ведь глава Фанара уже совершил две крупные ошибки. Первая — стамбульский иерарх обвинил ещё не погребённого Патриарха в том, что он отказался присутствовать на Критском соборе. Вторая — патриарх Варфоломей позволил себе привести в Софию человека, ответственного за гонения на верующих Украинской Православной Церкви.

Греческий первоиерарх цинично и чудовищно воспользовался похоронами нашего Патриарха, чтобы продвинуть признание украинского раскольника. Его спас только тот факт, что люди не хотели обременять отпевание своего духовного отца соответствующими разбирательствами. При других обстоятельствах болгарские православные христиане не позволили бы этим людям остаться в храме, и это могло бы привести к серьезным эксцессам.

При этом верующие Болгарской Церкви будут искать ответственных за провокацию, которая произошла в день похорон Патриарха Болгарского, и попросят Священный Синод официально ответить на вопросы, связанные с пребыванием Думенко на официальных церковных мероприятиях".

Русская линия