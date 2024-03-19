В Ватикане не могут определиться, поздравлять Владимира Путина с переизбранием или нет…

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который в последнее время стал едва ли не личным пресс-секретарём папы Римского Франциска (во всяком случае, для российских СМИ), сам того не подозревая, похоже, раскрыл личные секреты главы Ватикана.

Так, сразу после обнародования окончательных итогов президентских выборов в России, на которых ожидаемо победил Владимир Путин, Севастьянов заявил РИА Новости, что «папа Римский поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации».

При этом он также добавил, что «папа Франциск видит Ватикан как международную площадку, которая могла бы заменить некоторые функции ООН».

Однако, в службе печати Святого престола, сотрудники которой, должно быть, с большой ревностью относятся к инсайдам Севастьянова, заявили, что ничего не знают ни о каких поздравлениях папы Римского в адрес главы Российского государства.

В ведомстве добавили, что информация главы Всемирного союза староверов «не соответствует действительности».

Таким образом, в Ватикане, похоже, не могут определиться, поздравлять им Владимира Путина с переизбранием или нет. Ведь ЕС и США решили не делать этого, и Ватикан в связи с этим оказался в сложном положении. Поздравишь — и тогда папу Римского назовут пророссийским, не поздравишь — сложно будет продолжать представлять Ватикан, как площадку для мирных переговоров.

Отсюда, вполне в духе нынешнего папы-иезуита было бы поздравить Путина по своим личным каналам, но не поздравлять официально. Так что может оказаться, что прав в данной истории был и Севастьянов, и служба печати Святого престола.

Русская линия