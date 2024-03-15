Перед началом Великого поста Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил послание верующим Украинской Православной Церкви со словами наставления и благословил особое правило с молитвой о воцарении мира на Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По слову архипастыря, Великий пост — это особое время, «возвращающее нас, по образу евангельской притчи, из далекой страны греха в дом Небесного Отца».

Предстоятель УПЦ обратил внимание, что соблюдение Великого поста является не только важным, но и неотъемлемым условием правильного пути к спасению.

«Пусть плодами нашего постования станет приумножение любви, прекращение вражды и кровопролития, искоренение ненависти и всякой злобы, чтобы нам, достойно пройдя поприще духовного подвига, стать мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашем (Рим. 6:11)», — заявил Его Блаженство.

Митрополит Онуфрий напомнил, что каждый год духовенство и верные УПЦ брали на себя особые молитвенные правила. «В этом году верным нашей Святой Церкви благословляется каждый день делать по семь земных поклонов с молитвой Иисусовой — за прощение наших грехов, и читать по одной главе из Святого Евангелия — за мир на нашей земле и во всем мире», — говорится в послании владыки.

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