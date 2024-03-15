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Сводка новостей от 15 марта 2024

Новый Болгарский Патриарх будет избран в течение ближайших четырёх месяцев
Члены Синода тайным голосованием выберут трёх кандидатов на Патриарший престол, из числа которых Поместный Собор Болгарской Церкви изберёт нового Предстоятеля…

Синод Болгарской ЦерквиИзбранный Патриаршим местоблюстителем митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн (Иванов) практически сразу после похорон почившего Болгарского Патриарха Неофита займётся созывом Поместного Собора Болгарской Церкви, который должен избрать нового Предстоятеля, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

В состав Собора войдут все тринадцать правящих архиереев, а также десять представителей (шесть клириков и четыре мирянина) от Софийской митрополии и по пять представителей (три клирика и два мирянина) от других епархий, по одному представителю от трёх ставропигиальных монастырей (Рильского, Бачковского, Троянского), по два представителя (монах и монахиня) от монастырей каждой епархии, по одному представителю духовных семинарий.

Устав Болгарской Церкви определяет требования к будущему Патриарху: он должен быть не моложе пятидесяти лет и иметь опыт архиерейского служения не менее пяти лет. Из тринадцати правящих архиереев этим критериям соответствуют девять:

— митрополит Американский, Канадский и Австралийский Иосиф (Босаков)

— митрополит Великотырновский Григорий (Стефанов)

— митрополит Плевенский Игнатий (Димов)

— митрополит Ловчанский Гавриил (Динев)

— митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов)

— митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн (Иванов)

— митрополит Русенский Наум (Димитров)

— митрополит Врачанский Григорий (Цветков)

— митрополит Видинский Даниил (Николов)

За неделю до Собора члены Синода должны тайным голосованием выбрать трёх кандидатов на Патриарший престол. На Соборе тайным голосованием из этих кандидатов избирается будущий Патриарх. При этом он должен набрать минимум две трети голосов выборщиков. Если ни один кандидат не получит необходимого минимума голосов, голосование продолжится с участием двух кандидатов, получивших простое большинство.

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Новый Болгарский Патриарх будет избран в течение ближайших четырёх месяцев
Члены Синода тайным голосованием выберут трёх кандидатов на Патриарший престол, из числа которых Поместный Собор Болгарской Церкви изберёт нового Предстоятеля...

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