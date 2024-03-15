Протоиерея Иоанна Розмана похитили люди с автоматами
Захват секретаря Хустской епархии Украинской Православной Церкви произошёл сразу после допроса в участке Тячевской районной полиции…
14 марта 2024 года секретаря Хустской епархии протоиерея Иоанна Розмана вызвали на допрос в участок Тячевской районной полиции. На выходе его задержали люди с автоматами и увезли в неизвестном направлении, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В Хустской епархии заявили, что священника вызвали на допрос к следователю повесткой. Когда отец Иоанн вышел из помещения, его задержали люди в балаклавах с оружием. Они отвезли его на автомобиле «Мерседес Вито» на специальных номерах в неизвестном направлении.
Предполагается, что это сотрудники Службы безопасности Украины.
«Во время этих неправомерных действий была попытка задержания сотрудниками ТЦК адвоката Николая Викторовича Краила, с целью препятствования осуществлению адвокатской деятельности», — говорится в сообщении.
Где находится священнослужитель, до сих пор неизвестно.