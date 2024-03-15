Русская линия
Сводка новостей от 15 марта 2024

Протоиерея Иоанна Розмана похитили люди с автоматами
Захват секретаря Хустской епархии Украинской Православной Церкви произошёл сразу после допроса в участке Тячевской районной полиции…

Протоиерей Иоанн Розман14 марта 2024 года секретаря Хустской епархии протоиерея Иоанна Розмана вызвали на допрос в участок Тячевской районной полиции. На выходе его задержали люди с автоматами и увезли в неизвестном направлении, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Хустской епархии заявили, что священника вызвали на допрос к следователю повесткой. Когда отец Иоанн вышел из помещения, его задержали люди в балаклавах с оружием. Они отвезли его на автомобиле «Мерседес Вито» на специальных номерах в неизвестном направлении.

Предполагается, что это сотрудники Службы безопасности Украины.

«Во время этих неправомерных действий была попытка задержания сотрудниками ТЦК адвоката Николая Викторовича Краила, с целью препятствования осуществлению адвокатской деятельности», — говорится в сообщении.

Где находится священнослужитель, до сих пор неизвестно.

Русская линия

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