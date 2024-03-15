В аэропорту Внуково Его Святейшество встречали митрополит Волоколамский Антоний, протоиерей Николай Балашов и многие другие…

15 марта 2024 года в Москву прибыл Предстоятель Сербской Православной Церкви — Святейший Патриарх Порфирий для участия в отпевании и погребении представителя Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятеля храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот г. Москве (подворье Сербской Православной Церкви) епископа Моравичского Антония. Владыка Антоний отошел ко Господу 11 марта 2024 года, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В аэропорту Внуково Святейшего Патриарха Сербского Порфирия встречали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), клирик Подворья Сербской Церкви в Москве архимандрит Александр (Котов), родной брат епископа Антония клирик Шабацкой епархии Сербской Православной Церкви протоиерей Милан Пантелич, сотрудник Секретариата по межправославным отношениям ОВЦС А.Ю. Хошев. Также в числе встречавших — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации Момчило Бабич.

Вместе с Патриархом Порфирием в Москву прибыли епископ Бачский Ириней, епископ Горнокарловацкий Герасим, епископ Валевский Исихий, епископ Ремезьянский Стефан, епископ Егарский Нектарий, епископ Топлицкий Петр, протоиерей Джордже Стойсавлевич, диакон Драган Радич, диакон Иван Васильевич, диакон Мирослав Николич, иподиакон Деян Накич, иподиакон Владимир Елич.

В Москве Святейший Патриарх Порфирий и сопровождающая его делегация посетили Покровский женский монастырь.

Со стороны Отдела внешних церковных связей делегацию Сербской Православной Церкви сопровождали заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), сотрудник Секретариата ОВЦС по межправославным отношениям А.Ю. Хошев.

Гости проследовали в Покровский храм обители, где поклонились честным мощам блаженной старицы Матроны Московской. У мощей Святейший Патриарх Сербский Порфирий прочитал молитву святой Матроне.

Далее делегация проследовала в Воскресенский храм обители, где настоятельница монастыря игумения Феофания (Мискина) обратилась к Его Святейшеству и членам сопровождающей его делегации с приветственным словом, выразив соболезнования в связи с кончиной епископа Моравичского Антония. Она также пожелала здравия и помощи Божией Патриарху Сербскому в его предстоятельских трудах.

В качестве памятного дара настоятельница обители преподнесла Святейшему Патриарху Порфирию икону святой праведной Матроны.

Далее делегация посетила монастырские швейный цех, библиотеку, просфорню, православный детский приют милосердия для девочек, а также музей, в одной из комнат которого воссоздана обстановка, в которой жила блаженная старица Матрона.

В ходе посещения обители игумения Феофания рассказала гостям об истории и современной деятельности Покровского женского монастыря.

В субботу, 16 марта, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Порфирий возглавят Божественную литургию и отпевание епископа Антония в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя (начало богослужения — в 10:00).

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