15 марта 2024 года в России стартовали очередные президентские выборы, который в этом году проходят на фоне противостояния нашей страны с военным альянсом НАТО и специальной военной операции по защите Донбасса.

История показывает, что в тяжёлые времена народам свойственно забывать все прежние обиды к своим руководителям и объединяться вокруг своих лидеров, вне зависимости от их заслуг и способностей, которые они демонстрировали ранее.

В связи с этим нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин вновь будет избран президентом России. Однако, в этой уверенности кроется и опасность того, что россияне могут массово не явиться на выборы. Тем более, что многие сейчас уже явно разочарованы в тех «демократических ценностях», которые Россия позаимствовала на Западе.

На этом фоне, как нам кажется, Кремлю следовало бы всерьёз задуматься над тем, чтобы вообще отказаться от такого дорогостоящего «демократического театра», как выборы, и вернуть Россию к монархическому строю правления. Однако, очевидно, что это дело будущего, и возможно совсем не близкого. А пока россиян призывают принять участие в голосовании, которое фактически превратилось в референдум по доверию к новому политическому курсу.

Откликаясь на этот призыв, практически все архиереи Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в первый же день выборов отдали свои голоса за одного из предложенных кандидатов.

При этом Предстоятель голосовал в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве, а большинство архиереев явились на избирательные участки.

Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью, напоминает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви заполнил избирательный бюллетень, предоставленный представителями избирательной комиссии, и опустил его в урну для голосования.

Выборы Президента Российской Федерации в 2024 году проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Принимать участие в голосовании или нет, каждый гражданин решает сам.

Русская линия