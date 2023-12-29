Владимир Ресин: В 2023 году в Москве были построены 15 новых храмов. Надеюсь, столько же построим и в следующем году

В 2023 году по программе строительства православных храмов в Москве ввели в эксплуатацию 15 новых храмов. Об этом, подводя итоги года, рассказал депутат Государственной думы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и Святейшего Патриарха Кирилла Владимир Ресин, сообщает Благовест-инфо.

Всего же за 13 лет в столице было построено 246 новых храмовых комплекса, из них ввели в эксплуатацию 123 больших капитальных храмовых комплекса, 3 храмовых комплекса ожидают ввода и установлено 120 малых деревянных храмов. Прямо сейчас строятся 43 крупных капитальных храмовых комплекса, 17 готовятся к началу строительства и ещё 24 храма проектируются.

«В 2012 году мы сдали всего 1, первый наш программный храм, а в 2023-м сдали 15, как и в предыдущем 2022-м, — рассказывает Владимир Ресин. — Значит, в 2024-м рассчитываем сдать тоже не меньше. Раньше шла речь о том, чтобы сдавать 10 храмов в год и начинать строить 10 храмов в год. Причём речь о целых церковных комплексах с духовно-просветительскими центрами и воскресными школами. Наших мощностей хватает, чтобы сдавать по 15 новых храмов в год. Надеюсь, так и останется в будущем году».

По мнению куратора Программы в настоящее время на передний план вышла социальная составляющая, то есть опережающее строительство духовно-просветительских центров. Поэтому не редко сразу после установки временного храма, начинается строительство каменных приходских домов, воскресных школ, православных гимназий и детских садов.

Русская линия