Правящий архиерей Тульчинской епархии УПЦ заявил, что в Винницкой области есть силы, которые заинтересованы в его устранении…

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан считает, что в гонениях на него заинтересована влиятельная в Винницкой области политическая сила, желающая реванша в масштабах области и страны. Об этом архиерей сказал в экспресс-интервью пресс-службе Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви, опубликованном на епархиальном сайте 28 декабря 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Подозреваю, что подоплёка необъективного, жестокого и несправедливого приговора винницкого судьи по моему „делу“ с грубым подбрасыванием листовок — политическая, предвыборная: кому-то из „экс-бывших“, желающего попасть в президентское кресло, понадобилось зачистить предвыборное винницкое поле от „вражеских“ элементов влияния на духовенство и приходскую паству, не признающих т.н. томос, который снова можно было бы использовать в возможной предвыборной агитации», — сказал митрополит Ионафан.

Архиерей предполагает, что существует приказ на его тюремную или иную физическую изоляцию от духовенства и паствы. «Не исключено, и посредством давления и на членов суда. Внезапный уход с должности председателя апелляционного суда Ванды Дедик, незадолго до намеченного на конец года заседания (по делу митрополита Ионафана — ред.), провоцирует таковые мысли», — сказал управляющий Тульчинской епархией.

На прямой вопрос — существует ли опасность его физического устранения — архиерей ответил:

«История с двойным тяжелейшим ртутным отравлением наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла ничего не исключает: моё оправдание апелляционным или кассационным судом, или Европейским судом по правам человека будет неприятным сюрпризом для зачинщиков, исполнителей и крышевателей „дела“ с листовками и вброса их файлов в мой рабочий компьютер. Не скрою, некие факты навевают определённые предположения, о которых пока умолчу. Не всегда всё полезно для дела».

Ранее митрополит Ионафан (Елецких) был осуждён Винницким городским судом по пяти статьям УКУ и приговорён к лишению свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Адвокаты архиерея готовы обжаловать приговор в апелляционном порядке и, при необходимости, обратиться в Европейский суд по правам человека.

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