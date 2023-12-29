От взрывной волны в Сретенском храме города обрушилась штукатурка храмового купола, которая чудом не упала на служившего в храме священника…

29 декабря 2023 года в результате российского обстрела по военным целям в Одессе от взрывной волны подвергся частичному разрушению купол Сретенского храма города, в котором совершалось в это время утреннее богослужение.

В Сети опубликовали видео трансляции из храма, на которой зафиксировано чудо Божие — падение обломков купола на то место, где несколько секунд назад стоял священник, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время обстрела клирик Сретенского храма протоиерей Александр Белоног совершал каждение храма. Обломки упали в одном метре от священнослужителя, который немало испугался, но милостью Божией остался совершенно невредим.

В Украинской Православной Церкви обращают внимание, что настоятелем пострадавшего храма является военный священник протоиерей Илья Манита, который летом, передавая помощь украинским военным на передовой, получил тяжёлое ранение и повредил ногу. В храме в это время отца Ильи не было, он пришёл чуть позже.

Русская линия