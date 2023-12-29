Святейший Патриарх Кирилл выразил главе Синодального отдела свои соболезнования в связи с трагедией…

29 декабря 2023 года на обочине дороги в Ленинском городском округе было обнаружено тело 90-летнего отца Владимира Легойды Романа Легойды, который принял мученическую кончину от рук неизвестного грабителя, сообщает РИА Новости.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ) (Убийство)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

На место преступления выезжали наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК России.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили в пресс-службе СКР.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил Владимиру Легойде и его родным соболезнования в связи с трагической кончиной его отца.

«С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь, — говорится в Патриаршем послании.

Убежден, что ревностное служение его сына на ниве Святого Православия, который твердо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, — это, в том числе, плод родительских попечений почившего.

Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату. Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мертвых и жизни будущего века".

Русская линия