Правительство Греции заявило в конце прошлой недели, что выполнит обязательство по легализации «однополых браков», несмотря на протест со стороны Элладской Православной Церкви. Соответствующий законопроект внесут в парламент в течение текущего срока полномочий законодательного собрания, который заканчивается в 2027 году, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Apnews.com.

Заявление было сделано после того, как Священный Синод Элладской Православной Церкви опубликовал резолюцию, в которой выразил решительное несогласие с законопроектом правительства. При этом в Церкви вынуждены были указать, что ничего не имеют против самих содомитов, но пары половых извращенцев не могут правильно воспитывать детей, поскольку они с ними обращаются как с «аксессуарами» и «домашними животными-компаньонами».

«Мы всегда с уважением прислушиваемся к позиции Церкви, − сказал официальный представитель правительства Павлос Маринакис. − Но в то же время мы реализуем нашу политику и будем считаться с мнением общества, гражданского общества, граждан, институтов и партий в целом».

Опросы общественного мнения показывают, что по вопросу «однополых браков» греки разделились поровну, при этом большинство выступают против распространения родительских прав на «гей-пары».

В этих условиях нет ничего удивительного в том, что греческие власти более думают о том, как выполнить свои обязательства перед чиновниками Евросоюза и представителями США, а не о позиции Церкви в нравственных вопросах.

Нам же остаётся констатировать, что даже провозглашение Православия государственной религией, как это сделано в Греции, не спасает народ и власти от нравственного растления, когда вокруг доминируют те народы, которые одобряют и поддерживают содомию.

«С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши и со строптивым развратишися», — свидетельствует псалмопевед Давид. Так оно и есть.

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