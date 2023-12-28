Священник Феодор Лукьянов: «Все нравственные и верующие люди России ждут в наступающем году от законодателей и руководителей регионов активной работы по ограничению абортов»

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал российских законодателей обратить пристальное внимание на принятый Священным Синодом Русской Православной Церкви документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» и руководствоваться им в вопросах охраны здоровья женщин и защиты жизни ребенка, сообщает РИА Новости.

«В документе много очень важных и нужных нравственных императивов, которые должны стать ориентирами для совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья женщин и защиты жизни ребенка. Особо выделю слова о недопустимости манипуляций с эмбрионами, о важности комплексных мер поддержки беременных женщин, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, о позиции Церкви в отношении родственников, которые могли тем или иным образом способствовать принятию женщиной решения об аборте, о духовной ответственности врачей за совершение детоубийства», — отметил отец Феодор.

Священник обратил внимание на изложенный в документе тезис о том, что Церковь «благословляет все общественные усилия, направленные к защите материнства и деторождения, призывает государство к законодательной поддержке охраны жизни и здоровья еще нерожденных младенцев».

«Все нравственные и верующие люди России ждут в наступающем году от законодателей и руководителей регионов активной работы по ограничению абортов. Уверен, что приоритет духовного над материальным, а также крепкая семья как ценность, входящая в перечень традиционных, позволят нашему государству остановить преступный бизнес (частных клиник) на абортах, поддержать таким образом репродуктивное здоровье женщин, защитить и укрепить в общественном сознании право на материнство, провозглашенное конституцией страны», — подчеркнул отец Феодор.

Кроме того председатель Патриаршей комиссии призвал «внимательно читать тексты выступлений первых лиц государства». «Несмотря на усилия пропагандистов абортов, ни президент России, ни Госдума не высказывались против продуманного ограничения неоправданно широкой доступности этой безнравственной процедуры (против абортов в частных клиниках). Особо хотел бы обратить внимание наших чиновников и губернаторов на слова нашего президента о том, что ребенок — это «дар Божий», о том, что в сфере абортов надо «наводить порядок», — заключил священник.

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