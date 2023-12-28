Несмотря на договорённости, архиереи Финляндской православной церкви в последний момент отказались служить вместе с украинскими раскольниками…

Предстоятель Финляндской православной церкви Константинопольского Патриархата митрополит Хельсинский Лев, сославшись на состояние здоровья, в последний момент отказался служить с главой украинских раскольников Епифанием Думенко, сообщает СПЖ.

Программа поездки Думенко в Финляндию предполагала совместное служение Литургии с Предстоятелем Финляндской церкви, однако тот в последний момент отказался, пишет «Ромфея» со ссылкой на свои источники.

Греческое издание отмечает, что визит верхушки ПЦУ в Финляндию и Швецию готовился в условиях строжайшей секретности, и публикации о нем появились только в первый его день, 14 декабря.

Согласно тексту, по предварительной договоренности Епифаний и митрополит Лев должны были вместе служить литургию 16 декабря, в день 22-й годовщины интронизации Архиепископа Хельсинкского.

«Источник сообщает, что архиепископ Лев внезапно отказался служить с главой Автокефальной Церкви Украины, сославшись на состояние здоровья. Сразу же было дано обещание, что 16 декабря митрополиту Епифанию будут сослужить митрополит Оулусский Илия или епископ Хаминский Сергий, чего в конечном итоге не произошло», — пишет «Ромфея».

Оулусский митрополит также отказался служить с Думенко, а епископ Сергий просто не приехал на службу.

В результате литургию возглавил протоиерей Марк Салминен, который, как сообщается, «известен в Финляндии как защитник ЛГБТИ-движения и „браков“ однополых пар». В то же время архиепископ Лев, несмотря на «состояние здоровья», на богослужении присутствовал. После отказа от служения Предстоятеля и иерархов Финляндской Церкви Думенко и Зоря тоже отказались служить и лишь причащались.

Издание пишет, что отказ Предстоятеля и иерархов Финляндской Церкви сослужить ПЦУ «был вызван недовольством некоторых влиятельных мирян и духовенства».

Русская линия