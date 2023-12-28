Митрополит Запорожский Лука: Даже те, кто считают своим отцом Константинопольского Патриарха, не решаются служить с представителями «ПЦУ»

Митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале «Лекарь.zp» прокомментировал отказ финских архиереев сослужить вместе с главой украинских раскольников Епифанием Думенко, отметив, что в православии немало архиереев, которые понимают губительность действий Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине и не желают служить с теми, кто гонит Украинскую Православную Церковь.

«Уже без удивления прочитал о том, как глава Финляндской Церкви отказался служить с Думенко и Зорей, сославшись на состояние здоровья, — написал владыка Лука. — Общаясь с человеком немалого здоровья, митрополитом Львом во времена Блаженнейшего Митрополита Владимира, могу отметить, что даже те, кто считают своим отцом Константинопольского Патриарха, не решаются служить с теми «детьми», которые, по всей видимости, считаются ими незаконнорожденными. При всей своей либеральной открытости, иерархи не захотели сослужить с теми, кто захватывает наши храмы, избивают прихожан УПЦ, лицемерно отчитываясь о якобы добровольных переходах.

Я не раз служил в разных Поместных Церквях, в том числе и в Финляндской, но у меня никогда не было проблем с тем, чтобы со мной кто-то отказывался сослужить. Но с представителями «пцУ» дело обстоит иначе.

Впрочем, для них есть и «хорошая» весть. «Священник» Финляндской Церкви, который известен, как яркий защитник ЛГБТ-движения и однополых браков, с радостью согласился принять участие в этом собрании единоверцев. Уже можно четко наметить контуры тех, кто готов сослужить и признать структуру гражданина Думенко. Это сторонники ЛГБТ, женского священства и т. п. либеральных взглядов.

Политический визит Думенко и Зори свидетельствует не об их христианской вере, а об угождении политикам, которые не желают знать Христа, а, наоборот, всеми силами с Ним борются.

Так кто эти визитёры — свидетели Христа или свидетели антихриста? Это визит братьев во Христе или соратников в борьбе с Церковью Христовой?"

Русская линия