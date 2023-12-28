22 декабря 2023 года глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук издал специальное коммюнике относительно отношения УГКЦ к декларации Дикастерии доктрины веры «Fiducia Supplicans», в котором категорически отверг возможность благословения половых извращенцев в униатских храмах. Документ был опубликован на официальном сайте УГКЦ и сайтах её епархиальных структур на Украине и в диаспоре, сообщает Седмица.Ru.

В коммюнике главы УГКЦ отмечается, что оно издано «в ответ на многочисленные обращения архиереев, духовенства, монашествующих, церковных движений и отдельных мирян Украинской греко-католической церкви относительно декларации Дикастерии доктрины веры „Fiducia Supplicans“ (18 декабря 2023 г.)». Отмечается, что глава украинских униатов публикует свое мнение «после консультации с соответствующими экспертами и компетентными учреждениями».

В коммюнике говорится: «Вышеупомянутая Декларация истолковывает пастырский смысл благословений в Латинской Церкви, а не в восточно-католических церквах. Она не затрагивает вопросы католической веры или морали, не ссылается на какие-либо предписания Кодекса канонов восточных церквей (CCEO) и не упоминает восточных христиан. Таким образом, на основании Канона 1492 ВЦЕП данная Декларация распространяется исключительно на Латинскую Церковь и не имеет юридической силы для верующих Украинской греко-католической церкви».

«Украинская греко-католическая церковь является одной из восточно-католических церквей, поэтому имеет свое богослужебное, богословское, каноническое и духовное наследие, которое обязаны соблюдать и беречь все верующие (ИКЕО, каноны 39−41). Смысл „благословения“ в УГКЦ и Латинской Церкви разный», — отмечает Святослав Шевчук.

«Согласно богослужебной практике нашей церкви, благословение священника или епископа — это литургический жест, который не может быть отделен от остального содержания богослужебных обрядов и сведен к обстоятельствам и потребностям частного благочестия (Катехизис УГКЦ „Христос — наша Пасха“, пункты 505−509)», — подчеркивает глава УГКЦ.

«По традициям византийского обряда понятие „благословение“ означает одобрение, разрешение или даже духовное указание на определенный вид действия, молитвы или аскетической практики, включая отдельные виды поста и молитвы. Очевидно, что благословение священника всегда имеет евангелическое и катехизическое измерение, а потому никоим образом не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, нерасторжимом и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной, который Господь наш Иисус Христос возведен в достоинство Святого Таинства Брака. Пастырское благоразумие призывает нас избегать двусмысленных жестов, выражений и понятий, которые искажали бы или искажали бы слово Божие и учение Церкви», — заключает свое коммюнике верховный архиепископ Святослав Шевчук.

Таким образом, налицо очевидный протест УГКЦ против декларации Дикастерии доктрины веры «Fiducia Supplicans» и её неприятие украинскими униатами, которые в массе своей придерживаются намного более консервативных воззрений, чем их латинские собратья в странах Евросоюза, куда так стремится нынешняя Украина.

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