26 декабря 2023 года Ровенский областной апелляционный суд Украины в связи с истечением сроков давности закрыл уголовное производство по делу секретаря Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Виктора Земляного, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

8 лет назад после Всеукраинского крестного хода, одним из организаторов которого был протоиерей Виктор Земляной, священника начали преследовать силовые структуры Украины. Против отца Виктора было возбуждено уголовное дело, его обвиняли в «разжигании религиозной вражды».

Как сообщает пресс-служба Ровенской епархии, сторона обвинения с закрытием дела не согласна, а «потерпевший» господин Бобровский на суде утверждал, что не получал вызовов в суд и дело закрыли без его участия.

«Я спросил потерпевшего, знаком ли он со мной? Господин Бобровский ответил, что нет. Тогда я спросил, как я мог причинить вам вред?», — рассказал протоиерей Виктор Земляной.

Также секретарь Ровенской епархии отметил, что это уголовное дело, по которому его более 30 раз вызывали в суд, открыли во времена президентства Петра Порошенко.

«Тогда я был руководителем отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов, дело возбуждено с целью оказания на меня давления, чтобы я, в рамках законодательства, не смог защищать права наших верующих. Я своей вины никогда не признавал и не признаю, потому что я никаких правонарушений не совершал», — подчеркнул отец Виктор.

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