21 декабря 2023 года лидеры трех общин, ответственных за Храм Гроба Господня, — Православной, Римско-католической (Кустодия Святой Земли) и Армянской Апостольской Церквей — приняли участие во встрече, посвященной презентации незавершенных работ в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 2023 году, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на CNA.

Во встрече приняли участие Патриарх Иерусалимский Феофил III, францисканский кустод Святой Земли Франческо Паттони и армянский патриарх Иерусалимский Нурхан Манукян.

Встреча состоялась в монастыре Спасителя, штаб-квартире Кустодии Святой Земли в Иерусалиме.

В базилике Гроба Господня — одном из самых святых мест в мире для христиан и важном месте паломничества — с марта 2022 года ведутся реставрационные работы на полах. Также проводятся углубленные археологические исследования и реконструкция инфраструктуры.

Руководительница группы кафедры древних наук Римского университета Сапиенца профессор Франческа Романа Стасолла, ответственная за археологические исследования, представила основные результаты, достигнутые в течение 2023 года, некоторые из которых уже были изложены в отчетах в июне и июле 2023 года.

21 декабря Франческа Романа Стасолла провела презентацию работ, ведущихся в Храме Гроба Господня. В тот же день, когда состоялась презентация, Римский университет Ла Сапиенца опубликовал пресс-релиз об обновлениях базилики, распространенный Кустодией Святой Земли, органом, осуществляющим надзор за работами у Гроба Господня.

С лета прошлого года работы в базилике продолжались с двухмесячным перерывом с 7 октября по 3 декабря из-за продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС, что временно затруднило деятельность археологов.

Как пояснила Стасолла, элементы, относящиеся к раннехристианскому периоду, в основном сосредоточенные в районе Ротонды, имеют большое значение.

«На первом этапе, в начале четвертого века, памятник, построенный вокруг почитаемой гробницы, был под открытым небом, с колоннадой вокруг него. На втором этапе, в конце четвертого века, была построена собственно Ротонда», — пояснила Стасолла. — «В то время территория вокруг гробницы приобрела вид, очень похожий на тот, который мы видим сегодня».

Постройки римского периода возникли в районе северо-восточной деамбулатории, где под стенами церкви были обнаружены участки улицы. «Это дорога общего пользования, — пояснила Стасолла. — Она была разрушена для строительства Константиновской базилики».

«Это важно, поскольку оно изменило топографию города на самом раннем этапе. Строительство христианской церкви такого масштаба в нехристианском городе Иерусалиме в начале четвертого века является чрезвычайно значимым событием, — сказала она. — Другие останки и элементы позволяют нам начать очерчивать первые элементы структуры поселения римского периода».

Наряду с археологическими исследованиями также ведётся реконструкция инфраструктуры, особенно той, которая связана с водопроводом и электрическими коммуникациями, проходящими под полом. Обновленная информация о ходе этих работ была представлена ​​на заседании 21 декабря. Также была представлена презентация экономического статуса проекта, который в настоящее время соответствует прогнозам расходов.

Особого упоминания был удостоен Францисканский фонд Святой Земли, некоммерческая организация, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, через которую была собрана большая часть средств на эту работу. Фонд, действующий под эгидой Францисканской Кустодии Святой Земли, уже 30 лет оказывает помощь христианам Святой Земли.

Русская линия