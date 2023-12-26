Русская линия
Сводка новостей от 26 декабря 2023

Власти Псковской области ввели административное наказание за склонение к аборту
Отныне за склонение к аборту юрлиц могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей…

АбортыВ Псковской области по предложению губернатора Михаила Ведерникова установлен законодательный запрет на склонение к абортам и административное наказание за это правонарушение. Соответствующее решение принял региональный парламент, сообщает сайт Псковского областного Собрания депутатов.

Понуждение к аборту на законодательном уровне признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Под склонением к «искусственному прерыванию беременности» понимается совершение действий путём уговоров, предложений, подкупа, обмана.

Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Информирование беременной женщины о наличии включённых в официальный перечень медицинских, либо социальных показаний к «искусственному прерыванию беременности» не квалифицируется как склонение к аборту и не подразумевает административного наказания.

Русская линия

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Власти Псковской области ввели административное наказание за склонение к аборту
Отныне за склонение к аборту юрлиц могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей...

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