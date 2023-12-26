Святейший Патриарх Кирилл: «Несмотря на трудности и искушения, которые не оставляют нас, общая тенденция развития церковной жизни, несомненно, положительная»

26 декабря 2023 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с приветственным словом.

На заседании были заслушаны следующие доклады:

— доклад митрополита Воскресенского Григория о деятельности Управления делами Московской Патриархии;

— доклад митрополита Волоколамского Антония о деятельности Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;

— доклад митрополита Калужского и Боровского Климента о деятельности Издательского Совета Русской Православной Церкви;

— доклад протоиерея Максима Козлова о Учебного комитета Русской Православной Церкви;

— доклад епископа Наро-Фоминского Никандра о деятельности Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата;

— доклад митрополита Каширского Феогноста о деятельности Синодального отдела по монастырям и монашеству;

— доклад митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о деятельности Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

— доклад епископа Верейского Пантелеимона о деятельности Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;

— доклад епископа Луховицкого Евфимия о деятельности Синодального миссионерского отдела;

— доклад митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла о деятельности Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами;

— доклад епископа Истринского Серафима о деятельности Синодального отдела по делам молодежи;

— доклад В.Р. Легойды о деятельности Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

— доклад епископа Раменского Иринарха о деятельности Синодального отдела по тюремному служению;

— доклад митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла о деятельности Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;

— доклад митрополита Симферопольского и Крымского Тихона о деятельности Патриаршего совета по культуре;

— доклад игумении Ксении (Чернеги) об изменениях в законодательстве.

По каждому докладу состоялась содержательная дискуссия.

Подводя итоги заседания, Предстоятель Русской Церкви сказал:

«Хотел бы всех вас поблагодарить за участие в решении конкретных вопросов, которые связаны с жизнью нашей Церкви. И всесторонняя картина, которую каждый из нас получает во время этих заседаний, помогает нам лучше понять то, что мы должны делать, каждый на своем месте — на уровне Патриархии, митрополии, епархии.

Несмотря на трудности и искушения, которые не оставляют нас, общая тенденция развития церковной жизни, несомненно, положительная. Думаю, мы все это чувствуем, и за последние годы особенно. Все это приводит к мысли о том, что не человеческими усилиями достигается то положение Церкви в нашем государстве, которое существует сейчас, но через подвиг новомучеников и исповедников, по их молитвам, по молитвам всех тех, кто предшествовал нам, — и архипастырей, и пастырей, которые и мечтать не могли о том, что в нашей стране будет установлена такая система отношений Церкви и государства, которая имеет место сейчас. Поэтому возблагодарим Господа за милости, которые Он нам дарует, но со своей стороны будем работать в поте лица, не щадя живота своего.

Поддержка епископата — это то, без чего Патриарх не может чувствовать себя уверенно. Я чувствую эту поддержку, благодарен всем вам и в вашем лице — всему нашему епископату. Дай Бог, чтобы и дальше мы шли по бурному житейскому морю, уповая на помощь Божию, но и сами не забывали налегать на весла и управлять рулем. Благодарю вас всех!"

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