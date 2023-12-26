Члены Синода выразили свою благодарность Предстоятелям и иерархам Поместных Православных Церквей за постоянные молитвы и поддержку УПЦ…

26 декабря 2023 года в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании в Киеве состоялось итоговое заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе заседания управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал отчет, в котором сообщил членам Синода о контактах УПЦ с Поместными Церквями. Согласно отчету, в 2023 году Предстоятели и иерархи Поместных Церквей неоднократно обращались с соответствующими письмами, в которых выражали свою поддержку Украинской Православной Церкви, лично Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и отдельным иерархам Украинской Православной Церкви в связи с давлением на епископат, духовенство, монашество и верующих УПЦ со стороны государственной власти, открытием уголовных дел против них и возможным принятием антиконституционных законов против нашей Церкви.

В течение года в адрес Киевской Митрополии поступали письма поддержки от Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х и Священного Синода Антиохийской Православной Церкви, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила III, Патриарха Сербского Порфирия и Священного Синода Сербской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы и Собора епископов Польской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава и Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Блаженнейшего Митрополита всей Америки и Канады Тихона, а также от иерархов Иерусалимской, Болгарской, Сербской церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и многих других.

Священный Синод выразил свою благодарность Предстоятелям и иерархам Поместных Православных Церквей за постоянные молитвы, поддержку Украинской Православной Церкви, её Предстоятеля — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископата, духовенства, монашества и верующих, удостоверяющих свою верность каноническому Православию.

Рассмотрев рапорты епархиальных архиереев, Священный Синод утвердил наместника Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря Одесской епархии и освободил настоятельницу женского монастыря в честь Иверской иконы Божией Матери в урочище «Юзефин» Сарненской епархии.

Для богослужебного использования в Украинской Православной Церкви утвержден текст службы в честь иконы Божией Матери «Владимирская-Десятинная», которая находится в Рождества Богородицы Десятинном мужском монастыре Киева.

Подводя итоги, Священный Синод отметил, что в 2023 году, впервые в новейшей истории Украинской Православной Церкви, особое обострение приобрели факты уголовного преследования иерархов, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви. Большой резонанс, как в украинском, так и в мировом сообществе, вызвали судебные процессы над Преосвященными митрополитами Тульчинским и Брацлавским Ионафаном, Вышгородским и чернобыльским Павлом, Черкасским и Канивским Феодосием, Банченским Лонгином. Во всех этих случаях основания привлечения к уголовной ответственности и доказательства, которыми обосновывают обвинение, имеют сомнительный характер.

Также печальными для Украинской Православной Церкви являются последствия военных действий, что, к большому сожалению, уже второй год продолжаются на Украине. По состоянию на конец 2023 года погибшими являются 14 священнослужителей Украинской Православной Церкви, ещё 20 клириков — получили ранения. 5 представителей Украинской Церкви считаются пропавшими без вести.

Разрушены 119 храмов и молитвенных помещений. От обстрелов повреждения получили 329 храмов. Кроме того, из-за военных действий были разрушены или получили значительные повреждения 30 монастырей.

Священный Синод завершил работу отчётами о деятельности синодальных учреждений Украинской Православной Церкви в 2023 году.

Русская линия